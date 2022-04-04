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    Acemi Cadı’nın Toygar'ı son haliyle şaşırttı! 'Kaybettiğin adama dön bir bak Ayşegül'

    Bir döneme damga vuran fantastik dizi Acemi Cadı'da "Toygar Baklavacı" karakteriyle hafızalara kazınan Kaan Yılmaz'ın son hali, görenleri şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 15:00
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    Acemi Cadı’nın Toygar'ı son haliyle şaşırttı! 'Kaybettiğin adama dön bir bak Ayşegül'

    2000'li yılların unutulmayan yapımları arasına adını yazdıran "Acemi Cadı" dizisinin ekran macerası 58 bölüm sürdü.

    Başrollerinde Merve Boluğur, Kaan Yılmaz, Çağkan Çulha, Nergis Kumbasar, Şenay Gürler gibi başarılı oyuncular yer alan dizi  2007 yılında seyircisine veda etti.

    Cadı olduğunu yeni öğrenen Ayşegül'ün halaları ve arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği yaşantısını konu eden dizide, Toygar karakterini canlandıran Kaan Yılmaz büyük beğeni topladı.

    Daha önce Hayal Bilgisi dizisinde "Süzme" karakteriyle adını duyuran Kaan Yılmaz, şöhreti "Toygar Baklavacı" rolüyle yakaladı.

    ACEMİ CADI'NIN KARİZMATİK TOYGAR'I

    Toygar, zengin bir aileden gelen “tiki” bir öğrenciydi. Merve Boluğur’un canlandırdığı Ayşegül'e olan platonik aşkı ile elinden geleni ardında koymayan Toygar karakteri, "En sevdiğim kadın tipi" sözüyle akıllara kazındı.

    Acemi Cadı'nın ardından, Kadın İsterse - Burak (2004-2006), Çakıl Taşları - Cihan (2010), Mazi Kalbimde Yaradır - Yusuf (2011), Gönül İşleri - Tibet (2014-2015), Tatlı Küçük Yalancılar - Ilgaz (2015), Payitaht Abdülhamid - Vladimir (2019) gibi yapımlarda yer alan oyuncu, rotasını değiştirdi.

    KAAN YILMAZ'IN ŞİMDİKİ HALİ

    Şimdilerde ekranlardan uzak olan Kaan Yılmaz, artık oyunculuk dışında başka bir işle uğraşıyor.

    Rus Dili ve Edebiyatı mezunu 37 yaşındaki oyuncu Radyoroll adlı grupla müzik yapıyor.

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun son halini gören takipçileri, "En sevdiğim erkek tipi", "Hiç değişmemişsin", "Hala yakışıklı" gibi yorumlarda bulunuyor.

    İşte Acemi Cadı'nın Toygar'ı Kaan Yılmaz'ın son hali...

    Acemi Cadı’nın Toygar ı son haliyle şaşırttı! Kaybettiğin adama dön bir bak Ayşegül #1

    Acemi Cadı’nın Toygar ı son haliyle şaşırttı! Kaybettiğin adama dön bir bak Ayşegül #2

    Acemi Cadı’nın Toygar ı son haliyle şaşırttı! Kaybettiğin adama dön bir bak Ayşegül #3

    Acemi Cadı’nın Toygar ı son haliyle şaşırttı! Kaybettiğin adama dön bir bak Ayşegül #4

    Acemi Cadı’nın Toygar ı son haliyle şaşırttı! Kaybettiğin adama dön bir bak Ayşegül #5

    Acemi Cadı’nın Toygar ı son haliyle şaşırttı! Kaybettiğin adama dön bir bak Ayşegül #6

     

     


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