Petrol
120.75
-0.35%
Euro
18.0313
0.12%
Dolar
17.2801
0.09%
Altın
1.013
0.94%
Borsa
2528
0.74%
Bitcoin
374.880
-3.20%
BTXN Coin
9.01
-0.11%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Acemi Cadı'nın Tuğçe'si bambaşka biri oldu! Görene parmak ısırtan güzellik

    Acemi Cadı dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren Billur Yazgan, geçen zamanda bambaşka biri oldu. Ekranlardan uzak bir hayat süren Yazgan'ı görenler yorum ve beğeni yağdırdı.
    • 15.06.2022 - 16:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Acemi Cadı'nın Tuğçe'si bambaşka biri oldu! Görene parmak ısırtan güzellik

    7 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayına başlayan Acemi Cadı; Merve Boluğur, Şenay Gürler, Nergis Kumbasar ve  Çağkan Çulha'yı bir araya getirdi.

    Cadı olduğunu öğrenen Ayşegül karakterinin başından geçenlerin anlatıldığı dizi, iki sezon boyunca ekranlarda yer aldı.

    İzlenme rekorları kıran ve Merve Boluğur'un tanınmasında büyük bir faktör olan dizide Billur Yazgan, Tuğçe karakterine hayat verdi.

    1 Ekim 1985 yılında dünyaya gelen Billur Yazgan, Acemi Cadı ve Papatyam dizileri sayesinde tanınma imkanı buldu.

    Papatyam dizisinden sonra ortalardan kaybolan oyuncu, kendisine kameralardan uzak bir yaşam kurmayı tercih etti.

    İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitim alan oyuncu, Bodrum'da yaşıyor.

    Anneliği tadan ve mutlu bir yuva kuran Yazgan, son halini görenleri ise bir hayli şaşırtıyor.

    Billur Yazgan büyüledi

    'Acemi Cadı', 'Papatyam', 'Yabancı Damat', 'Şöhret' gibi dizilerde rol alan oyuncu Billur Yazgan, uzun zamandır setlerden uzak bir yaşam sürüyor.

    2012 yılında evlendikten sonra setlere ara veren Yazgan, çoğunlukla çocuğu ile vakit geçirmeyi tercih ediyor.

    Acemi Cadı nın Tuğçe si bambaşka biri oldu! Görene parmak ısırtan güzellik #1

    Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Yazgan, son paylaşımıyla  yine adından söz ettirdi.

    Aradan geçen 17 yıla rağmen hiç değişmeyen Billur Yazgan, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

    Yazgan'a gelen, "Abla sen dizideyken ben çocuktum. Şimdi ben yetişkin oldum, sen hala aynısın. İnsan hiç mi değişmez" yorumu dikkat çekti.

    Acemi Cadı nın Tuğçe si bambaşka biri oldu! Görene parmak ısırtan güzellik #2

    Acemi Cadı nın Tuğçe si bambaşka biri oldu! Görene parmak ısırtan güzellik #3

    Acemi Cadı nın Tuğçe si bambaşka biri oldu! Görene parmak ısırtan güzellik #4

    Acemi Cadı nın Tuğçe si bambaşka biri oldu! Görene parmak ısırtan güzellik #5


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Gamze’nin davası: 2 sanık tahliye oldu
    3. Sayfa

    Gamze’nin davası: 2 sanık tahliye oldu

    Sivas'ta 20 dakikalık sağanak hayatı felç etti
    İç Haber

    Sivas'ta 20 dakikalık sağanak hayatı felç etti

    Görüş Bildir