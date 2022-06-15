Acemi Cadı'nın Tuğçe'si bambaşka biri oldu! Görene parmak ısırtan güzellik

Acemi Cadı'nın Tuğçe'si bambaşka biri oldu! Görene parmak ısırtan güzellik

Acemi Cadı dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren Billur Yazgan, geçen zamanda bambaşka biri oldu. Ekranlardan uzak bir hayat süren Yazgan'ı görenler yorum ve beğeni yağdırdı.

7 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayına başlayan Acemi Cadı; Merve Boluğur, Şenay Gürler, Nergis Kumbasar ve Çağkan Çulha'yı bir araya getirdi.

Cadı olduğunu öğrenen Ayşegül karakterinin başından geçenlerin anlatıldığı dizi, iki sezon boyunca ekranlarda yer aldı.

İzlenme rekorları kıran ve Merve Boluğur'un tanınmasında büyük bir faktör olan dizide Billur Yazgan, Tuğçe karakterine hayat verdi.

1 Ekim 1985 yılında dünyaya gelen Billur Yazgan, Acemi Cadı ve Papatyam dizileri sayesinde tanınma imkanı buldu.

Papatyam dizisinden sonra ortalardan kaybolan oyuncu, kendisine kameralardan uzak bir yaşam kurmayı tercih etti.

İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitim alan oyuncu, Bodrum'da yaşıyor.

Anneliği tadan ve mutlu bir yuva kuran Yazgan, son halini görenleri ise bir hayli şaşırtıyor.

Billur Yazgan büyüledi

'Acemi Cadı', 'Papatyam', 'Yabancı Damat', 'Şöhret' gibi dizilerde rol alan oyuncu Billur Yazgan, uzun zamandır setlerden uzak bir yaşam sürüyor.

2012 yılında evlendikten sonra setlere ara veren Yazgan, çoğunlukla çocuğu ile vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Yazgan, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Aradan geçen 17 yıla rağmen hiç değişmeyen Billur Yazgan, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Yazgan'a gelen, "Abla sen dizideyken ben çocuktum. Şimdi ben yetişkin oldum, sen hala aynısın. İnsan hiç mi değişmez" yorumu dikkat çekti.