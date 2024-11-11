Acı dolu bir hayat: Dilberay ne zaman, neden öldü? Dilberay'ın ölüm sebebi...

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Dilber Ay Karakaş, tanınan ismi ile Dilberay, acılı bir hayat sürdü.

2019 yılında hayata veda eden Dilber Ay’ın hayat hikayesini konu edinen film, beyaz perdenin ardından televizyonda zaman zaman yayınlanıyor.

Dilber Ay, Kahramanmaraş'ta sekiz çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Hayata çadırda başlayan Dilber Ay, 13 yaşındayken kendisinden yaşça büyük bir adama para karşılığı satıldı.

Evlenip, çocuk sahibi olan Dilber Ay'ın en büyük tutkusu şarkı söylemekti ve bu yüzden dayak yiyip, işkence çekti. Ancak o yaşadığı her acıya rağmen sesinden aldığı güçle sahnelere adım attı.

Filmin yayınlanması ile yeniden merak konusu olan Dilberay ne zaman ve neden öldü araştırılıyor.

İşte Dilberay'ın ölüm sebebi...

DİLBERAY NE ZAMAN ÖLDÜ

Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara'daki bir hastanede 63 yaşında hayata veda etti.

Dilber Ay’ın cenazesi 30 Nisan 2019'da Düzce'ye getirilerek şehir mezarlığında toprağa verildi.

DİLBERAY NEDEN ÖLDÜ

Dilber Ay'ın ölüm nedeni olarak kalp krizi denildi. Ancak Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, katıldığı canlı yayınla eşinin gerçek ölüm sebebini açıkladı.

Yaplan açıklamaların ve basında yer alan haberlerin aksine Dilber Ay'ın kalp krizinden değil ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu belirtti.