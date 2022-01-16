Acı Hayat dizisinin 'acımasız' Ender'iydi! O ismin yeni mesleği bakın neymiş...

2005-2007 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Acı Hayat dizisinde oynayan Oğuz Galeli, Ender karakterine hayat verdi. Dizinin sona ermesinin ardından setlerden çekilen oyuncu, mesleği ile şaşırttı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Selin Demiratar'ın başrolünde yer aldığı Acı Hayat dizisi, 2 sezon olarak ekrana geldi.

59. bölümde final veren dizinin yönetmen koltuğunda Abdülkadir Ceylan Ede otururken, yapımcılığını ise Osman Sınav üstlendi.

Dizide İmirzalıoğlu ve Demiratar dışında dikkatleri üzerine çeken bir diğer karakter Ender oldu.

Ender rolüne hayat veren Oğuz Galeli hem yakışıklılığı hem de oyunculuğu ile o dönem herkesin beğenisini kazandı.

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Galeli, dizi bittikten sonra Pars: Narkoterör'de de yer aldı ve uzun bir süre izini kaybettirdi.

Sırra kadem basan oyuncunun şimdi ne durumda olduğu ve hangi mesleği yaptığı ise hayranları tarafından merak konusu oldu.

ACI HAYAT ENDER'İN YENİ MESLEĞİ

Oğuz Galeli olarak tanınan Mike Galeli, oyunculukla tanışmadan önce Avusturya'da oto tamirci olarak çalıştı.

Sonrasında pazarlama ve iletişim okuyarak eğitim hayatına devam eden Galeli, yakışıklı olduğu için oyunculuğa yönlendirildi.

Birçok yarışmaya katılıp derece elde eden ve ünlü markalarla çalışan genç oyuncu, sonrasında Acı Hayat dizisiyle ekranlara adım attı.

Ani bir kararla oyunculuğu bırakan Galeli, eğitimini aldığı girişimciliğe yöneldi. Mike Galeli, şimdilerde 2008 yılında kurduğu ve kendi adını verdiği bir deri aksesuar markasını yönetiyor.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Ürünlerin tasarımı konusunda da söz sahibi olan Galeli; çanta, cüzdan, telefon kılıfı gibi ürünleri pazarlıyor.

Acı Hayat dizisinin üzerinden yıllar geçtikten sonragündem olan Galeli, yakışıklılığı ile adından bir kez daha söz ettirdi. Galeli'nin görüntü olarak yıllara meydan okuduğu ve karizmasından bir şey kaybetmediği görüldü.