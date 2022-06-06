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    Acı Hayat'ın Nermin'i son haliyle görenlerin aklını aldı! Dekoltesiyle boğazın incisi oldu...

    Acı Hayat dizisinde Nermin karakterine hayat veren Selin Demiratar'ın değişimi olay oldu. Sessiz sedasız evlenen güzel isim, son haliyle hayranlarından tam not aldı.
    • 06.06.2022 - 14:04
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    Acı Hayat'ın Nermin'i son haliyle görenlerin aklını aldı! Dekoltesiyle boğazın incisi oldu...

    Yönetmenliğini Abdülkadir Ceylan Ede'nin yaptığı, 2005-2007 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Acı Hayat dizisi, herkesi ekran başına kilitledi.

    Kenan İmirzalıoğlu, Selin Demiratar ve Oğuz Galeli'nin başrolünde oynadığı dizi, 59 bölüm sürdü ve hüzünlü bir aşk hikayesini konu aldı.

    Dizide başrol oyuncusu olan Selin Demiratar, Nermin Yıldız karakterine hayat verdi ve Kenan İmirzalıoğlu ile iyi bir uyum sergiledi.

    20 Mart 1983 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Demiratar, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi'nde tamamladı.

    1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve Dünya üçüncüsü olan Selin Demiratar, 28 Haziran 2020 yılında iş adamı Mehmet Ali Çebi ile Beykoz'da evlendi.

    Evlendikten sonra herhangi bir projede yer almayan güzel ismin son hali, sosyal medya üzerinden gündem oldu.

    Selin Demiratar değişimi

    İş insanı Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlenen oyuncu Demiratar, gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

    Yeni bir projesi olmayan ve sakin bir hayat yaşadığını söyleyen Selin Demiratar, aylar sonra sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

    Siyah uzun elbisesi ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı. Selin Demiratar Instagram'da soyadını da Çebi olarak değiştirdi.

    Acı Hayat ın Nermin i son haliyle görenlerin aklını aldı! Dekoltesiyle boğazın incisi oldu... #1

    Acı Hayat ın Nermin i son haliyle görenlerin aklını aldı! Dekoltesiyle boğazın incisi oldu... #2

    Acı Hayat ın Nermin i son haliyle görenlerin aklını aldı! Dekoltesiyle boğazın incisi oldu... #3


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