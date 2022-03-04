'Acıların Kadını' Bergen'in asıl adı bakın neymiş! Hikayesi bile var...

'Acıların Kadını' Bergen'in asıl adı bakın neymiş! Hikayesi bile var...

Acıların Kadını" olarak tanına Bergen'in hayatı, beyazperdeye uyarlandı. Bergen hakkındaki bilgiler ise gündemde. Peki Bergen'in gerçek adını biliyor muydunuz? Meğer asıl adı...

Kocası tarafından yüzüne kezzap atılan ve kurşuna dizilerek hayatını kaybeden Bergen'in hikayesi, vizyona girdi.

Çektiği acılarla ve arabesk müzikleriyle adını duyuran Bergen hakkındaki bilgiler, yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Bergen'in hayatı, çocukluğu, gençliği, sahne hayatı, ölümü derken dikkatleri çeken bir gerçek ortaya çıktı.

Bergen olarak tanıdığımız sanatçısının asıl adı aslında bu değil.

BERGEN'İN GERÇEK ADI

Bergen, 1959 yılında Mersin’de "Belgin Sarılmışer" olarak doğdu.

Sahne hayatına adım atan Belgin, Bergen olma hikayesini başlattı.

Bergen, Norveç'in "Bergen" adlı ikinci büyük şehrinden etkilenerek bu adı kullanmaya karar berdi.

Herkes onu gerçek adıyla değil sahne adıyla tanıdı.