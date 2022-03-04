Euro
15.61
-0.24%
Dolar
14.26
1.05%
Altın
897.03
2.03%
Borsa
2004
-0.96%
Bitcoin
591.701
-4.60%
BTXN Coin
37.42
0.61%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    'Acıların Kadını' Bergen'in asıl adı bakın neymiş! Hikayesi bile var...

    Acıların Kadını" olarak tanına Bergen'in hayatı, beyazperdeye uyarlandı. Bergen hakkındaki bilgiler ise gündemde. Peki Bergen'in gerçek adını biliyor muydunuz? Meğer asıl adı...
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 17:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    'Acıların Kadını' Bergen'in asıl adı bakın neymiş! Hikayesi bile var...

    Kocası tarafından yüzüne kezzap atılan ve kurşuna dizilerek hayatını kaybeden Bergen'in hikayesi, vizyona girdi.

    Çektiği acılarla ve arabesk müzikleriyle adını duyuran Bergen hakkındaki bilgiler, yoğun bir şekilde araştırılıyor.

    Bergen'in hayatı, çocukluğu, gençliği, sahne hayatı, ölümü derken dikkatleri çeken bir gerçek ortaya çıktı.

    Bergen olarak tanıdığımız sanatçısının asıl adı aslında bu değil.

    BERGEN'İN GERÇEK ADI

    Bergen, 1959 yılında Mersin’de "Belgin Sarılmışer" olarak doğdu.

    Sahne hayatına adım atan Belgin, Bergen olma hikayesini başlattı.

    Bergen, Norveç'in "Bergen" adlı ikinci büyük şehrinden etkilenerek bu adı kullanmaya karar berdi.

    Herkes onu gerçek adıyla değil sahne adıyla tanıdı.

    Acıların Kadını Bergen in asıl adı bakın neymiş! Hikayesi bile var... #1

    Acıların Kadını Bergen in asıl adı bakın neymiş! Hikayesi bile var... #2

    Acıların Kadını Bergen in asıl adı bakın neymiş! Hikayesi bile var... #3


    İlginizi Çekebilir

    ATA AÖF sınav tarihleri 2022: ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?
    Eğitim

    ATA AÖF sınav tarihleri 2022: ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü

    Rusya'nın Kiev yakınlarında dikkat çeken uzun askeri konvoyu
    Dünya

    Rusya'nın Kiev yakınlarında dikkat çeken uzun askeri konvoyu

    Görüş Bildir