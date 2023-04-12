Açıldı, saçıldı, bambaşka oldu! Solmaz Çiros'un son halini gören dondu kaldı! "Murat Övüç'e benzemişsin" Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, son zamanlarda gündemden düşmüyor. Gittikçe değişen ve bambaşka bir hale bürünen Çiros, herkesi şaşırtıyor. Solmaz Çiros'a, "Yazık ediyorsun kendine" yorumları yapılıyor.

Bir dönem Türkiye'de evlenme programları reyting rekorları kırıyordu. Her kanalda bir evlilik programı vardı.

Bu programların sunucuları arasında ise Esra Erol, Seda Sayan, Zuhal Topal ve Songül Karlı gibi isimler yer alıyor.

Bu isimlerin sunduğu evlilik programları yayından kaldırıldı. Ancak programlara katılanlar da en az programlar kadar konuşuldu.

Bu isimlerden birisi olan Solmaz Çiros, Evleneceksen Gel programına katıldı ve adını duyurdu.

Yaptığı danslarla adından söz ettiren Solmaz Çiros, şimdilerde de değişimiyle adından söz ettirmeye başladı.

Solmaz Çiros'un son halini gören hayranları, eski gelin adayını tanımakta zorluk çekiyor.

Solmaz Çiros'un son hali

Zayıf halinden eser kalmayan eski yarışmacı Solmaz Çiros, son haliyle dikkat çekiyor.

Seda Sayan'ın klibinde de yer alan Solmaz Çiros hem kilo aldı hem de estetiğin dozunu kaçırdı.

Her karesi dikkati çeken Çiros, bir paylaşım daha yaptı.

Solmaz Çiros uzun zaman sonra paylaşıp yaparak, "Beni öldürmeyen her şey beni güçlendirir" dedi.

Solmaz Çiros'un değişimini görenler "Solmaz solmuş", "Muraç Övüç olmuşsun", "Kendine yazık ettin", "Doğal halinle ne güzeldin" yorumlarında bulundu.