Açıldıkça açılan gelin adayı Hanife Gürdal mavi bikiniden siyah tayta geçti! Tesettürlü kareleri tarih oldu..

Evlilik programlarıyla tanınan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hanife Gürdal, karelerine yenilerini ekledi. Tesettürden sonra farklı bir havaya bürünen Gürdal, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bir dönem Türkiye'de evlilik programları oldukça meşhurdu ve gündüz kuşağının en fazla izlenen yayınları arasında yer alıyordu.

Bu programların sunucularından olan Esra Erol, Zuhal Topal, Songül Karlı ve Seda Sayan gibi isimler birbirinden farklı yarışmacıları ekrana çıkardı.

Bu isimlerden ilk olarak Esra Erol'un programına katılan ve 1995 yılında İzmir'de doğan Hanife Gürdal, daha sonra Zuhal Topal'a geçti.

Zuhal Topal'a geçtikten sonra tanınmaya başlayan Gürdal, sosyal medya üzerinden iyice ünlü oldu.

Tesettürünü çıkardıktan sonra paylaştığı karelerle akıllara kazınan Gürdal, bazı kesimler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Tesettürlü halinin daha güzel olduğunu savunanlar dışında, her halinin güzel olduğunu söyleyenler oldu...

Hanife Gürdal'ın yeni stili

Hanife Gürdal paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Daha önce başörtüsünü çıkarma kararı aldığı için takipçilerini ikiye bölen Hanife, bu defa deri taytlı paylaşımıyla dikkat çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları: "Başörtüsü gitti tayt geldi" yorumlarını yaptı.

Eleştirilere kulak tıkayan Gürdal, paylaşımlarına devam edecek gibi duruyor.