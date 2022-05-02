Açıldıkça açılan Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz'a bakın! Tarzıyla kendine hayran bırakıyor...

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi Kemal Ayvaz, tarzı ve yakışıklılığıyla dikkati çekiyor.

Bir dönem gündüz kuşağında birden fazla izdivaç programı yayınlanıyordu ve bu programlarda yaşananlar magazin manşetlerini süslüyordu.

Zuhal Topal, Esra Erol, Seda Sayan, Songül Karlı gibi isimlerin sunumuyla ekranlara gelen bu evlilik programlarına birçok gelin ve damat adayı katıldı.

Bu adayların bazıları unutulup giderken bazıları adeta fenomene dönüştü. Büyük bir üne kavuşan gelin adaylarından biri de Hanife Gürdal oldu.

İlk olarak Esra Erol'un ardından Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programlarına katılan Hanife Gürdal, tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sivri diliyle ekranların aranan yüzü olan Gürdal, programdan ayrıldıktan sonra tesettürünü çıkarınca daha da ünlendi.

Evlilik programları kaldırıldıktan sonra ekranlarda yer almayan Gürdal, sosyal medyada ise epey aktif.

Instagram'da yaklaşık 600 bin takipçiye sahip olan fenomen gelin adayı, sık sık iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Evlilikleri 9 ay sürmüştü

Başörtüsünü çıkardıktan sonra eleştirilerin odak noktası haline gelen Hanife Gürdal, 2019 yılında fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile hayatını birleştirmişti.

Ancak Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz'ın evliliği sadece 9 ay sürdü. Gürdal, eşi Ayvaz'dan boşandığını şu sözlerle açıklamıştı:

''Ağır gelen sorumluluklarım sebebiyle evliliğimizi bitirmiş bulunmaktayız. Lütfen eleştirilerinizi yaparken sağduyulu olmanızı rica edeceğim. Kendisine mutluluklar dilerim.''

Ayrılığa dayanamadılar

Açıldıktan sonra giydiği kıyafet ve pozlarıyla adından söz ettiren Hanife Gürdal, bir süre sonra eşi Kemal Ayvaz ile barışmıştı.

Bir dargın bir barışık bir ilişki yaşayan Gürdal ve Ayvaz'ın son zamanlarda tekrar aralarının açıldığı ve boşanma aşamasına geldikleri iddia edilmişti.

Ancak Ayvaz, sosyal medya hesabından Gürdal ile çekilmiş bir videosunu paylaşarak söz konusu iddiaları resmen yalanlamış oldu.

Tarzıyla beğeni topluyor

Instagram'da 100 bine yakın takipçisi bulunan Kemal Ayvaz, sık sık paylaşım yaparak takipçileriyle etkileşim kuruyor.

Tarzyla kendine hayran bırakan Ayvaz, düzgün fiziği ve yakışıklılığıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.