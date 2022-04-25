Açıldıkça açılan Hanife saten pijamasıyla balkona çıktı, fiziğini gözler önüne serdi! 'İyice zıvanadan çıktın'

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, Instagram'dan saten pijamasıyla çekildiği karelerini paylaştı. Son zamanlarda açık pozlarıyla gündeme gelen Gürdal'a, ''İyice zıvanadan çıktın'' yorumları yapıldı.

Bir dönem gündüz kuşağında birden fazla izdivaç programı yayınlanıyordu ve bu programlarda yaşananlar magazin manşetlerini süslüyordu.

Zuhal Topal, Esra Erol, Seda Sayan, Songül Karlı gibi isimlerin sunumuyla ekranlara gelen bu programlara, birçok gelin ve damat adayı katıldı.

Bu adayların bazıları unutulup giderken bazıları adeta birer fenomene dönüştü. İsmi duyulan gelin adaylarından biri de Hanife Gürdal'dı.

İlk olarak Esra Erol'un ardından da Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programlarına katılan Hanife Gürdal, tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sivri diliyle ekranların aranan yüzü olan Gürdal, programdan sonra takipçilerinden ve kendisini izleyenlerden helallik isteyeren tesettürünü çıkardı.

2019 yılında Kemal Ayvaz ile dünya evine giren ve bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Gürdal, sosyal medyada ise oldukça popüler.

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen gelin adayı, çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Saten pijamasıyla balkona çıktı

Instagram'da yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Hanife Gürdal, saten pijamasıyla balkona çıkıp poz verdi.

Bacaklarını uzatarak fiziğini sergileyen Gürdal'ın kareleri, takipçileri tarafından beğenilmedi.

Fazla kilosuyla dikkati çeken eski gelin adayına, ''İyice zıvanadan çıktı'' şeklinde yorumlar yapıldı.