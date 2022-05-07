Açıldıkça açıldı, soluğu gece kulübünde aldı! Hanife Gürdal'ı tutana aşk olsun...O kareleri görenin aklı gitti

Katıldığı evlilik programında meşhur olan Hanife Gürdal, tesettürünü çıkardıktan sonra gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çeken Gürdal, son kareleriyle dikkati çekti.

Türkiye'de gündüz kuşağında yayınlanan evlilik programları, reyting rekorları kırıyordu ve birçok ismin gündeme gelmesini sağlıyordu.

Seda Sayan, Songül Karlı, Zuhal Topal ve Esra Erol tarafından sunulan programlara katılan gelin ve damat adayları, sosyal medyada fenomen hale geldi.

Evlilik programları bir süre sonra yayından kaldırıldı ancak bazı gelin ve damat adaylarının popülaritesi unutulmadı.

Bu gelin adaylarından olan Hanife Gürdal, ilk olarak Esra Erol'un ardından ise Zuhal Topal'ın programında boy gösterdi.

Gelin adayı Gürdal'ın asıl fenomenliğe kavuşması ve tanınması Zuhal Topal'ın programı sayesinde oldu.

Evlilik programları yayından kaldırıldıkta sonra yaptığı açıklamalar, benzincide işe başlaması ve son olarak tesettürünü açması Hanife Gürdal'ın ününe ün kattı.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Gürdal, gece kulübünde eğlendiği anları yine sosyal medya hesabında paylaştı.

Hanife Gürdal'ın eğlendiği anlar

Şimdilerde evli ve mutlu bir hayatı olan eski gelin adayı Hanife Gürdal, son olarak bikinili ve dantelli gecelik pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Tesettürden ayrılmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken fenomen gelin adayı, bu defa gittiği gece kulübünden paylaşım yaptı.

Son ses müzik karşısında eğlenen Gürdal için eleştiri dolu yorumlar geldi. Kocasının dahi hedef alındığı yorumlar bazı kesimlerinin tepkisini çekti.

Özellikle Gürdal'ı n bir takipçisinden gelen "Başörtüsüyle birlikte edebi de gitti" yorumu çok sayıda tepki aldı.