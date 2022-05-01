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    • Açıldıkça açılıyor! Sibil Çetinkaya dekoltenin dozunu abarttı, cesur pozlarıyla sosyal medyayı yıktı

    Açıldıkça açılıyor! Sibil Çetinkaya dekoltenin dozunu abarttı, cesur pozlarıyla sosyal medyayı yıktı

    Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Güzelliğiyle beğeni toplayan Çetinkaya'nın yaz temalı paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 16:21
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    Açıldıkça açılıyor! Sibil Çetinkaya dekoltenin dozunu abarttı, cesur pozlarıyla sosyal medyayı yıktı

    En büyük hayali oyuncu olmak olan Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde okuduğu sırada Londra'ya gitti.

    Burada oyunculuk eğitimi alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi önemli isimlerden eğitim gördü.

    Sosyal medya sayesinde herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Çetinkaya, Instagram alanında kendisini göstermeye başladı.

    YouTube üzerinden de video ve vloglar yayınlayan Çetinkaya, iddialı tarzı ve cesur pozlarıyla magazin gündemine geliyor.

    Geçtiğimiz günlerde kasığına kadar yırtmacı bulunan elbisesiyle verdiği pozuyla adından söz ettiren ünlü isim, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Yazı özledi

    Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Sibil Çetinkaya, mayolu pozlarını ''Yazı çok özledim delireceğim'' notuyla paylaştı.

    Kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakan Çetinkaya'nın karelerine beğeni ve yorum yağdı.

    Takipçileri ünlü ismin fotoğraflarına, "Bu ne güzellik", "Az kaldı deniz kızı" gibi yorumlarda bulundu.

    Açıldıkça açılıyor! Sibil Çetinkaya dekoltenin dozunu abarttı, cesur pozlarıyla sosyal medyayı yıktı #1

    Açıldıkça açılıyor! Sibil Çetinkaya dekoltenin dozunu abarttı, cesur pozlarıyla sosyal medyayı yıktı #2

    Açıldıkça açılıyor! Sibil Çetinkaya dekoltenin dozunu abarttı, cesur pozlarıyla sosyal medyayı yıktı #3

    Açıldıkça açılıyor! Sibil Çetinkaya dekoltenin dozunu abarttı, cesur pozlarıyla sosyal medyayı yıktı #4

    Açıldıkça açılıyor! Sibil Çetinkaya dekoltenin dozunu abarttı, cesur pozlarıyla sosyal medyayı yıktı #5

    Açıldıkça açılıyor! Sibil Çetinkaya dekoltenin dozunu abarttı, cesur pozlarıyla sosyal medyayı yıktı #6

    Açıldıkça açılıyor! Sibil Çetinkaya dekoltenin dozunu abarttı, cesur pozlarıyla sosyal medyayı yıktı #7


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