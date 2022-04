'Açıldıkça açılıyorsun, valla pes' Sibil Çetinkaya mini eteğiyle semt oturuşu yaptı, sosyal medya yıkıldı!

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Birbirinden güzel pozlarını hayranlarının beğenisine sunan Sibil için, "Açıldıkça açılıyorsun" denildi.

10 Mayıs 1994 yılında dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, İlkokulu ve liseyi Özel Enka Okulları'nda tamamladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde lisans hayatına başlayan Çetinkaya, değişim programı ile Londra'ya gitti.

Londra'da küçüklükten beli hayali olan oyunculuk üzerine çalışan Sibil Çetinkaya; Türkiye’de de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi isimlerden eğitim aldı.

LAMDA Akademisi’nde oyunculuk eğitimini tamamlayan Sibil Çetinkaya, BAFTA’da bir tiyatro oyununda sahne aldı.

Hayatının dönüm noktası bu tiyatro oyunu olan Sibil Çetinkaya, oyunculuk eğitimi almasına rağmen yönünü sosyal medyaya çevirdi.

Youtube kanalı açan, videolar ve vloglar çeken Sibil Çetinkaya; Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla ilgi görüyor.

Cemiyet hayatının tanınmış isimleriyle arkadaşlık yapan ve giydiği kıyafetlerle beğenilen Çetinkaya, cesur kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

Bazı hayranlarından övgü dolu yorumlar alan fenomen bazı hayranlarının ise eleştirici yorumlarıyla karşılaşıyor.

Peş peşe cesur pozlar

Geçtiğimiz günlerde arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününe katılan ve giydiği kıyafeti ile çok konuşulan Sibil Çetinkaya, yeni pozlar yayınlandı.

Çetinkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı sırt dekolteli ve mini etekli pozları olay oldu.

Çetinkaya paylaşımına "Family is everything. (Aile her şeydir.) Dün ve bugünden ailem serisi geldi. You're my family, sister, soulmate.

Ay sensiz bir hayat hayat değil yani. Seni dünyadaki kimseye değişmem ve 24 saat seninle yaşarım. ( şaka ) seni sonsuz seviyorum." notunu düştü.

Fenomen ismin paylaşımına yorum ve beğeni yağarken takipçileri, "Hepsi çok güzel" , "O kadar güzelsiniz ki", "Anladık Kardashianlara rakipsin" şeklinde yorumlar geldi.

Bu pozları dışında mini eteği ile semt oturuşu yapan Sibil Çetinkaya, bir kez daha cesurluğunu konuşturdu. Ünlü isme, "Açıldıkça açıldın" , "Valla pes" tarzında eleştiriler geldi.