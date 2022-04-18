Açıldıkça açılmıştı! Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal makyajsız haliyle ağızları açık bıraktı

Zuhal Topal'ın programından sonra fenomene dönüşen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı. Gürdal'ın doğal halini gören takipçileri, onu tanımakta zorluk çekti.

Bir dönem gündüz kuşağında birden fazla evlilik programı yayınlanıyordu ve bu programlarda yaşananlar magazin gündemini süslüyordu.

Zuhal Topal, Esra Erol, Seda Sayan ve Songül Karlı gibi isimlerin sunumuyla ekranlara gelen bu programlara, birçok gelin ve damat adayı katıldı.

Bu adayların bazıları unutulup giderken bazıları adeta birer fenomene dönüştü. İsmi duyulan gelin adaylarından biri de Hanife Gürdal'dı.

İlk olarak Esra Erol'un ardından da Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programlarına katılan Hanife Gürdal, tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Programdan ayrıldıktan sonra başörtüsünü çıkarma kararı alan Gürdal, bu konuda sık sık eleştirilere maruz kaldı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan fenomen gelin adayı, yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

İzdivaç programıyla fenomen olup reklam içerikleriyle para kazanan eski gelin adayı, çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Makyajsız halini paylaştı

Instagram'da yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Hanife Gürdal, makyajsız haliyle video çekip takipçileriyle paylaştı.

Paylaştığı videoda, makyajsız ve saçları dağınık olan Gürdal, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Makyajsız haliyle adeta tanınmaz hale gelen fenomen gelin adayına sert eleştiriler yapıldı.