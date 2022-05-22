Açılıp saçılan eski gelin adayı Hanife eşiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi! Kırmızı bikinisiyle akıl aldı

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile havuzda sarmaş dolaş verdiği pozları paylaştı. Kırmızı bikinisi dikkatlerden kaçmayan Gürdal'ın kareleri, sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönem gündüz kuşağında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran izdivaç programlarında yaşanan olaylar, magazin manşetlerini süslüyordu.

Zuhal Topal, Esra Erol, Seda Sayan, Songül Karlı gibi ünlü isimlerin sunumuyla ekranlara gelen bu programlara, birçok gelin ve damat adayı katıldı.

Bu adaylardan bazıları unutulup giderken bazıları ise birer fenomene dönüştü. Programdan sonra ünü katlanarak artan gelin adaylarından biri de Hanife Gürdal oldu.

İlk olarak Esra Erol'un ardından da Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programlarında boy gösteren Hanife Gürdal, tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sivri diliyle ekranların aranan yüzü olan Gürdal, programdan sonra tesettürünü çıkarma kararı aldı.

Bu kararı nedeniyle bazı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Gürdal, 2019 yılında Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu.

Şimdilerde murlu bir evlilik sürdüren eski gelin adayı, sık sık cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Havuzda eşiyle sarmaş dolaş poz verdi

Instagram'da 572 bin takipçiye sahip olan Hanife Gürdal, eşiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi.

Çekildiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Gürdal'ın giydiği kırmızı bikini dikkatlerden kaçmadı.

Eski haline oranla zayıfladığı görülen Gürdal'ın paylaşımı, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları tarafından acımasızca eleştirildi.