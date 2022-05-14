Açılıp saçılan eski gelin adayı Hanife Gürdal mini etekli pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Her yerini gördük'

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından mini elbiseli fotoğrafını paylaştı. Tesettürü bıraktıktan sonra bir anda açılan Gürdal, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bir dönem gündüz kuşağında yayınlanan izdivaç programları, izlenme rekorları kırıyor ve bu programlarda yaşananlar magazin manşetlerini süslüyordu.

Zuhal Topal, Esra Erol, Seda Sayan, Songül Karlı gibi isimlerin sunumuyla ekranlara gelen bu programlara, birçok gelin ve damat adayı katıldı.

Bu adaylardan bazıları adeta birer fenomene dönüştü. Büyük bir üne kavuşan gelin adaylarından biri de Hanife Gürdal oldu.

İlk olarak Esra Erol'un ardından da Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programlarında boy gösteren Hanife Gürdal, tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sivri diliyle ekranların aranan yüzü olan Gürdal, programdan sonra takipçilerinden ve kendisini izleyenlerden helallik isteyeren tesettürünü çıkardı.

2019 yılında Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturan Gürdal, sosyal medyada da oldukça popüler.

İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren eski gelin adayı, çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Saten pijamasıyla balkona çıktı

Instagram'da 950 bin takipçiye sahip olan Hanife Gürdal, vücudunu sımsıkı saran mini elbisesiyle poz verdi.

Eski haline oranla zayıfladığı görülen Gürdal'ın paylaşımı, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gürdal'ı acımasızca eleştirirken bazıları destek verdi.

Eski gelin adayına, ''Sadece başını açmakla kalmamış'', ''Her yerini gördük'', ''Senin adına ben utandım'', ''Nasıl güzelsin'', ''Allah nazardan korusun'' şeklinde yorumlar yapıldı.