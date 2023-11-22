Açılıp saçılmıştı! Hanife Gürdal cesur pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Bir dönem Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’la Evlen Benimle programı ekranlara damga vurmuştu.
Programda kimseyi beğenmemesi ve hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Hanife Gürdal, gündeme gelmeye devam ediyor.
Yarışmada tesettürlü haliyle bilinen fenomen gelin adayı, yıllar sonra başını açmış, sosyal medya pozlarıyla ağızları açık bırakmıştı.
Son pozu olay!
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hanife Gürdal’ın son pozu ağızları açık bıraktı. Kullanıcılardan yorum yağıyor…
Programdan bir süre sonra Kemal Ayvaz ile dünya evine giren Hanife Gürdal'ın son paylaşımı sosyal medyada olay yarattı.
Fenomen ismin cesur pozları kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılardan iltifat yağarken, bazı kullanıcılardan eleştiriler geldi.