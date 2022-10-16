Açtıkça açtı! 59 yaşındaki Seda Sayan'ın derin göğüs dekolteli cesur pozu olay oldu!

2022 yılında Çağlar Ökten ile hayatını birleştiren 59 yaşındaki sanatçı Seda Sayan, derin göğüs dekolteli pozuyla olay oldu. Ünlü isim parıldayan elbisesiyle iddialı bir poz verdi.

30 Aralık 1962 tarihinde dünyaya geldiği bilinen 59 yaşındaki sanatçı Seda Sayan, şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin yanında televizyon sunuculuğuyla da çokça konuşulan isimler arasında yer alıyor. Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan isim, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok dikkat çekiyor.

59 yaşındaki Seda Sayan'dan cesur poz!

Bu sene içerisinde Bak Gör isimli teklisini yayınlayan Seda Sayan'ın şarkıcılığa düğün salonlarında başladığı biliniyor. Daha sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçen isim, sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist olmuştur. Uzun süre "B" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yapan isme, yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılmıştır.

Sayan, sonrasında ise Maksim Gazinosu'nda assolist olarak sahne almıştır. Bu gelişmeler sonrası ilk defa çok ileri bir müzik eğitiminden gelmeyen assolistler sahne almaya başlamıştır.

Sayan, Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenmiş ve Aralık 1987'de boşanmıştı. Ünlü sanatçı daha sonra Sinan Engin, Soner Yapcacık, Tuncay Kıratlı, Gökhan Şükür ile evlilikler yaşamıştır. Sayan, ayrıca türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönmüştür. Ünlü isim Onur Şan'la ise 1 Şubat 2008 tarihinde evlenmiştir.

Şan'dan Şubat 2010 tarihinde boşanan isim, 24 Nisan 2022 tarihinde bir süredir birlikte olduğu müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti.

Derin göğüs dekoltesiyle beğeni topladı

Seda Sayan son dönemde cesur pozlarıyla çokça dikkat çekiyordu. 59 yaşındaki ünlü sanatçı bu kez derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.

Sayan, ışıl ışıl parlayan elbisesiyle çekildiği bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

İşte Seda Sayan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...