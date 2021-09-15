Acun Ilıcalı ayrılığı doğruladı! Hadise bu saatten sonra...

Acun Ilıcalı katıldığı bir programda, Hadise'nin bu sene O Ses Türkiye'de olmayacağını belirtti. Ilıcalı, "Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz" dedi.

Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jürilik yapan Hadise, diğer jüri üyesi Ebru Gündeş ile karşı karşıya geldi.

Ebru Gündeş eşi Reza Zarrab ile boşanmak üzere mahkemeye başvurduğu sırada, Hadise ile Zarrab'ın arasında ilişki olduğunu iddia etti.

Bu durum karşısında sessizliğini bozan Hadise, sosyal medyadan açıklama yaptı ve "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez." dedi.

Gündeş ve Hadise arasındaki ipler gerilirken, Hadise'nin O Ses Türkiye jüriliğine devam etmeyeceği iddia edildi.

Bu iddialara ilişkin bugüne kadar herhangi bir cevap vermeyen Acun ılıcalı, dün sessizliğini bozdu.

HADİSE O SES TÜRKİYE'DE YOK

Haber Global canlı yayınında "Az Önce Konuştum" programına katılan Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye ile ilgili "Peki, geçen seneden olmayacak isimler ya da isim var mı?" sorusuna net cevap verdi.

Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;

"Biliyorsunuz, biz O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de O Ses Rap var. Hadise'de orada.

Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz."





"HADİSE'NİN YERİNE BİRİNİ ARIYORUZ"

Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz.

Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz."