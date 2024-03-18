Acun Ilıcalı 'Bir Survivor kadınının ayağı' notuyla paylaştı! O kare gündem oldu...

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Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.
TV8 kanalının sahibi olan ünlü televizyoncu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
TV8'in popüler yarışma programı Survivor son dönemin en çok konuşulanları arasında yer alıyor.
Yarışmacılar arasında yaşanan kavgalar ile gündemden düşmeyen Survivor reytinglerde üst sıralarda yer alıyor.
Acun Ilıcalı bugün yaptığı bir paylaşım ile Survivor'daki zorlu şartları gözler önüne serdi.
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yarışmacılardan Merve Aydın'ın ayağını paylaştı.
Ilıcalı bu kareye "Bir Survivor kadınının ayağı" notunu ekledi.
İşte o paylaşım...