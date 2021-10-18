Acun Ilıcalı daha fazla saklayamadı! Survivor All Star 2022'nin tam kadrosu ifşa oldu

Acun Ilıcalı daha fazla saklayamadı! Survivor All Star 2022'nin tam kadrosu ifşa oldu

Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Acun Ilıcalı'nın son ana kadar gizli tutmayı planladığı Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosunu ifşa etti. İşte Survivor All Star 2022'nin kadrosu...

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8'in reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor Türkiye, yeni sezonda Survivor All Star formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı, çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'ın 2022 sezonunda iyi bir ekip kurmak için en ince detayına kadar çalışma yapıyor

Survivor All Star kadrosunda yer alacak isimler ise programın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamalar, yarışmanın hayranları tarafından yakından takip edilirken Acun Ilıcalı'yı kızdıracak bir gelişme yaşandı.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU İFŞA OLDU

Eski izlenme oranlarını yakalamak amacıyla Survivor All Star 2022 kadro listesini son ana kadar gizli tutmak isteyen Acun Ilıcalı, tam kadroyla ilgili çok fazla bilgi sızdırılmamasını sağlamaya çalışıyordu.

Ancak TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programları MasterChef ve Survivor ile ilgili tüm kehanetleri tutan ünlü sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosunu ifşa etti.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

İşte Ata Benli'nin ifşasına göre, gelecek sezon ekrana gelecek olan Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosu:

Sercan Yıldırım, Ogeday, Damla Can, Mert Öcal, Hikmet Tuğsuz, Berkay Yuvakuran, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik, Elif Gönen, Batuhan Karacakaya, Berkan Karabulut, Furkan Kızılkaya, Semih Öztürk, Gizem Kerimoğlu, Turabi, Anıl Berk Baki, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Nagehan Karadere.