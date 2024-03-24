Acun Ilıcalı duyurdu: İşte Survivor'da yeni kurallar... Survivor All Star'da açıklanan yeni kurallara göre düellolarda final seçeneği dörtten altıya çıkarıldı. Ayrıca iletişim oyunlarındaki performansların da haftalık performansa etki etmesi kararlaştırıldı.

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TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da yine heyecan doruktaydı.

Yarışmada kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununu bayrak yarışlarında öne geçerek 12-10'luk skorla Mavi takım kazandı.

Mavi takım dokunulmazlık oyununun ödülü olarak lüks bir villada yemek yedi.

Düellolar altıya çıktı: İletişim oyunları da artık etki edecek...

Bir de Oscar ödülü almış bir filmi izledi.

Öte yandan Acun Ilıcalı düellolarda 4 final seçeneğinin 6'ya çıktığını açıkladı.

İletişim oyunlarındaki performanslar da artık haftalık performansa etki edecek.

Ilıcalı konuyla ilgili, "Survivor’da düellolarda 4 final seçeneğimiz vardı. Bu haftadan itibaren 6 olacak. 2 yeni seçenek daha gelecek. Bu bir. İkinci önemli konu da şu: Toplam performansların ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Kaderlerinizi etkiliyor bazen. Bu konuda şöyle bir gelişme olacak. Bundan sonra iletişim oyunlarındaki haftalık performansa dahil olacak. Yani eşleşmede etkili olacak şekilde yapılacak. Biz eşleşmeleri 4. konseyde yapıyorduk, ertesi günkü performanslar eşleşmeleri etkilemiyordu. Artık eşleşmeleri 4. konseyde yapmayacağız. Adaylar için iletişim oyununun ödülü farklı olacak. Bu oyunda performansı artırıp seçim avantajını yakalama şansınız olacak." ifadelerini kullandı.

Aleyna eleme adayı oldu

Kırmızı takımda en fazla adı çıkarak ilk eleme adayı olan yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

Aleyna, "ilk dokunulmazlığı kaybettik. Normalde 4.dokunulmazlıklarda aday oluyordum. Biraz hızlı bir giriş oldu benim için. Şimdi tabii ki en büyük isteğim karşı takımdan rakiplerim olması ve düelloda onlarla kapışmak." dedi.