Acun Ilıcalı 'Görüşeceğiz' demişti! İlk kare Oğuzhan Koç'tan geldi...

Acun Ilıcalı, O ses Türkiye jüriliği için Oğuzhan Koç ile görüşeceklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Koç, dün Instagram hesabından yarışmaya dair bir paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında hazırlayıp, sunduğu O Ses Türkiye yarışmasında kimlerin jüri olacağı merak ediliyordu.

Özellikle Hadise ve Ebru Gündeş'in arasında yaşanan kriz sonrası neler olacağı, Hadise'nin O Ses Türkiye'de devam edip etmeyeceği araştırılıyordu.

Acun Ilıcalı bu konuya nokta koyarak, "Biliyorsunuz, biz O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de O Ses Rap var. Hadise'de orada.

Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz.

Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz. Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hadise'nin ayrılığında yerini kimin dolduracağı merak konusu olurken, Ilıcalı Oğuzhan Koç ile görüşeceklerini belirtti.

Beklenen görüşme sonrası Oğuzhan Koç'tan hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

"OĞUZHAN İLE GÖRÜŞECEĞİZ..."

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Oğuzhan Koç ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor. Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum.

Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum. Oğuzhan ile yarın görüşeceğiz.

O bizim ailemizden biri... Oğuzhan sağ olsun 'Abi sen nasıl dersen öyle olsun' diyen biri... Beyaz da olacak diye düşünüyoruz. Bunlar bizim kafamızdaki isimler."





OĞUZHAN KOÇ O SES TÜRKİYE SAHNESİNDE



Bu açıklamanın ardından beklenen oldu ve Oğuzhan Koç O Ses'in jüri koltuğunda yerini aldı. Başarılı şarkıcı O Ses sahnesinden bir paylaşım yaptı.