Acun Ilıcalı, hakkındaki iddialara Twitter'dan cevap verdi

Şehir tanıtımlarında belediyelerden farklı miktarlarda para aldığı ve MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'i reyting için kullandığı söylenen Acun Ilıcalı hukuki haklarını kullanacak.

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye programının yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medyada yaptığı küfürlü paylaşımların ortaya çıkmasının ardından diskalifiye edildi.

Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan diskalifiye edildiği açıklanan Yılmaz'ın yeniden ekrana çıkarılması, tartışmalara neden oldu.

Reyting için Uğur Yılmaz Deniz'in yeniden ekrana çıkarıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ise Acun Ilıcalı ile ilgili farklı bir iddia ortaya attı.

BELEDİYELERE FARKLI TARİFELER İDDİASI

Zeyrek, Acun Ilıcalı'nın AK Partili ve CHP'li belediyelerle yaptığı anlaşmalarda farklı ücretler aldığını yazdı.

Deniz Zeyrek, bir belediyeden 340 bin lira alınırken başka bir belediyeden 600 bin lira alındığını iddia etti.

Acun Ilıcalı, Twitter hesabından hakkındaki iddialara sert bir dille yanıt verdi ve hukuki haklarını kullanacağını söyledi.

YALAN, İFTİRA

Acun Ilıcalı, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Diskalifiyeden sonra 10 gün daha çekim yaptınız. YALAN! Canlı yayında elediniz. YALAN! MasterChef Türkiye çekimler gerçekleştikten birkaç gün sonra izleyiciyle buluşuyor, canlı yayınlanan bir program değil, izleyicimiz de bunu bilir.

Diskalifiyeyi reyting malzemesi yaptınız. YALAN! Yayında gerçekleşen diskalifiye anını reyting malzemesi yapmadık, aksine yayında kendini ifade edip kalıcı hasar görmemesini sağladık. Uğur bu yaklaşımımızın farkında ve bizzat bana teşekkür etti.

Belediyeler arasında parti ayrımı yapıyorsunuz, farklı ücretler alıyorsunuz. İFTİRA! Hiçbir zaman belediye ayrımı yapmadık ve yapmayız. Bir yazıya 3 yalan ve 1 iftara sığdırabilmek gerçekten büyük başarı, tebrikler. Tabii inandırabilirsen...

Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Siz kininizi kusmaya devam edin, biz çalışmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimize de belirtmek isterim ki, bir genç eskiden yaptığı hataları nedeniyle toplumdan linç yemek üzereyken onun hayatı boyunca yaşayacağı mağduriyeti engelledik.

Bunu sağlamak yaşadığımız iftira kampanyasına değer. Sevgiler..."