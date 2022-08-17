Acun Ilıcalı ile yarışmacı Fatma Nur Uçar arasında gerginlik

MasterChef yarışmasının şeflerini ziyaret eden Acun Ilıcalı, bu esnada tanıştığı yarışmacı Fatma Nur ile tartışmaya başladı. Yarışmacıyı göndermek isteyen Ilıcalı'yı yapım ekibi sakinleştirdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, tüm çekişmeleriyle devam ediyor.

Bu sezonda, izleyiciler tarafından en çok eleştirilen yarışmacılardan biri Fatma Nur Uçar oldu.

İddiaya göre, Fatma Nur'un davranışlarından rahatsız olan kanal sahibi Acun Ilıcalı ile aralarında gergin dakikalar yaşandı.

Ilıcalı ile yarışmacı arasında nabızlar yükseldi

Ilıcalı'nın, yarışmacıyı göndermek istediği ortaya atılırken, ikili arasında sert bir diyaloğun geçtiği aktarılıyor.

Yaşanan olayda, Acun Ilıcalı'nın şefleri ziyareti esnasında tanıştığı Fatma Nur ile anidne tartışmaya başladığı öne sürüldü.

"Evine git, seninle uğraşamam"

Ardından ise "Sen evine git ya. Ben seninle uğraşamam" ifadelerini kullanan Acun Ilıcalı'yı yapım sakinleştirmeye çalıştı.

Araya girerek ortamı sakinleştirmek isteyen yapım ekibi, Acun Ilıcalı'yı bu kararından vazgeçirmeyi başardı.

En ufak hatasında gönderilecek

Ancak, yarışmacının herhangi bir problem çıkardığı takdirde, yarışmadan gönderileceği iddia ediliyor.