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    Acun Ilıcalı, İspanya'daki 'boğa' anısını anlattı

    Acun Ilıcalı, İspanya'daki 'boğa' anısını anlattı

    Survivor yarışmacılarıyla sohbet eden Acun Ilıcalı, ölümden döndüğü İspanya anısını anlatarak o anları asla unutamayacağını söyledi.
    • 30.05.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 17:27
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    Başarılı sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, yıllar önce 'Acun Firarda' programı için gittiği İspanya'daki 'Boğa Güreşi Festivali'nde zor anlar yaşamıştı.

    Bir anda insanların üzerine koşan boğalar Ilıcalı'yı yere sermişti.

    Ilıcalı, TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan Survivor yarışmasının dün akşamki bölümünde yaşadığı o günü anlattı.

    "Arkama baktım, boğa bana geliyordu"

    Ezilmekten son anda kurtulduğunu söyleyen Ilıcalı, şu ifadelere yer verdi:

    "Boğa koşu yaparken önümdeki arkadaş takılıp düşünce ben de arkama bakarak koştuğumdan ona takılıp yere düştüm. Arkama baktığımda boğanın geldiğini gördüm. Boğa ağırlığını vermeden üzerimden geçti. Sonra devamında da karşıdan başka bir boğa geliyordu.

    "Direkten döndüm"

    O gün de kırmızı renk giymiştim, bizim hayvan hiç renk körü değildi, kalabalığın içinde beni gördü. Garip bir an yaşamıştım, Direkten geri geldim diyebilirim."

    Acun Ilıcalı, İspanya'daki 'boğa' anısını anlattı

    Acun Ilıcalı, İspanya daki boğa anısını anlattı #1

    Acun Ilıcalı, İspanya daki boğa anısını anlattı #2

    Acun Ilıcalı, İspanya daki boğa anısını anlattı #3

    Acun Ilıcalı, İspanya daki boğa anısını anlattı #4


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