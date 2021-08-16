Acun Ilıcalı kararını verdi! Hadise O Ses Türkiye'de olacak mı?

Acun Ilıcalı kararını verdi! Hadise O Ses Türkiye'de olacak mı?

Uzun süredir ''O Ses Türkiye'' programının jüri koltuğunda oturan Hadise'nin, Ebru Gündeş'le yaşadığı polemik sonrası yeni sezonda olup olmayacağı merak ediliyordu. Acun Ilıcalı kararını verdi.

Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yayınlanmayan ''O Ses Türkiye'' adlı ses yarışması ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Büyük bir heyecanla beklenen yarışmada, jüri koltuğunda kimlerin oturacağı da bir hayli merak ediliyor.

Son olarak yeni sezonda yarışmanın jüri koltuğuna Meryem Uzerli'nin oturacağı iddia edilmişti. Şimdi ise "O Ses Türkiye" yarışmasının jüri kadrosunda şaşırtan bir gelişme yaşandı.

HADİSE YENİ SEZONDA YOK

2011 yılından bu yana O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise'nin, 2021-2022 sezonunda O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yıllardır ''O Ses Türkiye'' yarışma programının jüri koltuğunda oturan şarkıcı Hadise, yeni sezonda olmayacak.

Hadise'nin, Ebru Gündeş'le yaşadığı polemik sonrası yapım şirketinin böyle bir karar aldığı konuşuluyor.

ÇEKİMLER KASIM AYINDA BAŞLIYOR

Öte yandan 'O Ses Türkiye'' yarışmasının yeni sezon çekimlerinin Kasım ayında başlaması bekleniyor.