Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
426.226
0.06%
BTXN Coin
9.85
-4.27%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Acun Ilıcalı kızıyla fotoğraf paylaştı! Şeyma Subaşı'nın yorumu olay oldu!

    Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa ile bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.Şeyma Subaşı'nın fotoğrafa yorum yapması gündem oldu..
    • 31.07.2022 - 13:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Acun Ilıcalı kızıyla fotoğraf paylaştı! Şeyma Subaşı'nın yorumu olay oldu!

    Acun Ilıcalı kızı Melisa ile bir fotoğrafını instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.Ilıcalı'nın bu fotoğrafına eski eşi ve Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı bir yorum yaptı.

    Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da bir mekanda kavga ettikleri iddia edilen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı bu iddiaları yalanlamıştı.Acun Ilıcalı yaşananlar sonra  yaptığı açıklamada "Bir deli kuyuya taş atmış, kimse çıkaramamış hikâyesi oldu. Ses kaydı yok, görüntü yok, hiçbir şey yok. Tartışmak benim yapımda yoktur. Ne tartıştım ne de gerilim yaşadım. Şeyma bana orada heyecanlı heyecanlı bir şey anlatıyordu. Kavga etmedik, tartışmadık. Gayet güzel bir sohbet ettik. Zaten 5 dakika görüştük hepsi bu. Şeyma ile hiçbir problemim yok, kendisi çocuğumun annesidir. Onun her zaman mutlu olmasını isterim" ifadelerini kullanmıştı.

    Acun Ilıcalı kızıyla fotoğraf paylaştı! Şeyma Subaşı nın yorumu olay oldu! #1

    Şeyma Subaşı'nın son hareketi ikilinin arasında bir sorun olmadığı şeklinde yorumlandı.Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın kızları Melisa ile paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi bırakarak yorum yaptı.İşte o fotoğraf..

    Acun Ilıcalı kızıyla fotoğraf paylaştı! Şeyma Subaşı nın yorumu olay oldu! #2


    İlginizi Çekebilir

    Fenerbahçe - Slovacko maçının hakemi
    Avrupa Ligi

    Fenerbahçe - Slovacko maçının hakemi

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Meksika’da tır 8 araca çarptı: 1 ölü 7 yaralı
    Dünya

    Meksika’da tır 8 araca çarptı: 1 ölü 7 yaralı

    Görüş Bildir