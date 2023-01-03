Acun Ilıcalı: Mesai başlangıcı 10.30 olmalı

İnsanların daha fazla uyuması ve yaz aylarında çalışmaması gerektiğini söyleyen Acun Ilıcalı, Türkiye'deki mesai saatlerini eleştirdi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı bir yayında ses getiren ifadeler kullandı.

Ilıcalı, Türkiye’deki mesai saatleriyle ilgili yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

Sistemi eleştirdi: Mesai saati 10.30 olmalı

Ilıcalı, sabah erken saatte kalkmak ve yaz aylarında çalışmak gibi konulardan yakındı.

Sistem hakkında eleştirilerde bulunan Ilıcalı, kurallara isyan etti.

"Niye sabah bu kadar erken kalkılıyor anlamıyorum insanlar uyusun ya"

Mesai saatinin 10.30 olması gerektiğini savunan Ilıcalı, "Bir gün elimde güç olursa mesai saatlerini 10.30'da başlatmayı düşünüyorum. Niye sabah bu kadar erken kalkılıyor, anlamıyorum. İnsanlar uyusun ya." dedi.

Acun Ilıcalı'nın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Bir gün elimde bir güç olursa mesai saatlerini 10.30'da başlatmayı düşünüyorum"

"Benim bünyesel olarak bir şeyi yapma zorunluluğuna bir antipatim var. Sıra dışı bir şirketiz. Bizde mesai saati yok. Kimsenin işe gelmesine gerek de yok. Böyle bir beklenti de yok. Ben insanların herhangi bir saat düzeninde işe gelmesine karşıyım. Bir gün elimde bir güç olursa mesai saatlerini 10.30'da başlatmayı düşünüyorum. Niye sabah bu kadar erken kalkılıyor anlamış değilim. Niye erken kalkılıyor? Niye sabah 8 trafiği var?





"Biz yazın niye çalışıyoruz? Hava güzel, her şey güzel, niye çalışıyoruz abi ya?"



İnsanlar uyusun ya. Bence insanların uyuması lazım. Niye mesai 10.30 ya da 11.00'de başlamıyor? O önceki 2 saatte dünya mı kurtuluyor? Hepimiz hep birlikte çalışmazsak aslında bir sorun olmayacak orada. Gün mü yetişmiyor? Ben ona da inanmıyorum...Zaten dünyayla saat farkları var, zaten her dakikayı yakalayamıyorsun. Biz yazın niye çalışıyoruz? Hava güzel, her şey güzel, niye çalışıyoruz abi ya? Onu anlamak mümkün değil."