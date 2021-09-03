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    • 'Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye için Haluk Levent'le görüşüyor' denilmişti! Haluk Levent o iddialara yanıt verdi

    'Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye için Haluk Levent'le görüşüyor' denilmişti! Haluk Levent o iddialara yanıt verdi

    Acun Ilıcalı'nın, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu için Haluk Levent'e teklif götürdüğü iddia edilmişti. Haluk Levent, çıkan iddialara esprili bir yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 12:40
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    'Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye için Haluk Levent'le görüşüyor' denilmişti! Haluk Levent o iddialara yanıt verdi

    Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yayınlanmayan ''O Ses Türkiye'' adlı ses yarışması ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

    Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezon hazırlıklarına başladı. Hadise'nin programa veda edip yerine Ebru Gündeş'in geleceği konuşulurken yeni bir iddia daha gündeme geldi.

    Acun Ilıcalı'nın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturması için Haluk Levent'e teklif götürdü ve Levent'i ikna etmek için çalışmalara başlandı.

    HALUK LEVENT'TEN CEVAP GELDİ

    Ünlü sanatçı Haluk Levent ise çıkan bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı esprili paylaşımında,''Sadece arkadaşız yemin ederim.'' ifadelerini kullandı.

    Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye için Haluk Levent le görüşüyor denilmişti! Haluk Levent o iddialara yanıt verdi #1

    TAKİPÇİLERİ İNANMADI

    Haluk Levent, teklifi yalanlarken takipçileri, çıkan iddiların doğru olduğu yönünde yorumlarda bulundu.

    Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye için Haluk Levent le görüşüyor denilmişti! Haluk Levent o iddialara yanıt verdi #2

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