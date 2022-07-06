Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! 'Survivor sadece atletizm yarışması değil..'

Survivor All Star'da Nisa'nın şampiyon olmasının ardından tepkiyle karşılaşan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu..

Survivor All Star 2022'de Nisa'nın şampiyon olmasından sonra sular durulmuyor.Acun Ilıcalı tepkilere daha fazla sessiz kalamadı.

Programın bittiği günden itibaren hem yarışmacılar ve aileleri hemde programın fanları şampiyonu belirleyen SMS oylaması üzerinden Acun Ilıcalı ve ekibini eleştiriyor.

Geçtiğimiz gün RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hem gelen tepkiler hem yorumlar hem de şikayetlere bakacak olursak #SurvivorAllStar2022 yarışmasında yarışma sonuç aşaması veya son finale doğru uygulamaları ile yarışmayı takip edenleri pek de tatmin etmemiş durumda. Birçok açıdan büyük bir tepki var yarışma organizasyonuna" ifadelerine yer verdi.

Tüm bu tepkiler üzerine Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu.Katıldığı bir program da açıklamalarda bulunan Ilıcalı "O kazanmış bu kazanmış bir kere bizi ilgilendiren bir konu değil bu. Oylamayı notere emanet etmişiz, seyirci de oyluyor, kazanıyor. Bence mükemmel bir sistem" dedi.Survivor’ın bir atletizm yarışması olmadığını dile getiren Acun Ilıcalı ‘’Her sene söyledim bunu. yüzde 50’si ada hayatıdır, yüzde 50’si de performanstır" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, “Adem, Nagehan, Batuhan, bunlar zaten çok oy aldı. Bu arkadaşlarımızın hiçbiri başarısız değil ki. 'Nisa niye kazandı?' Seyirci çok sevmiş” diyen Ilıcalı, "Canlı yayın yapıyorum. Nisa yağıyor. Ben okuyamadım o gün. Zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun? Bu kız bir şekilde insanların gönlünü kazanmış. Issız bir adada bir kız, içi dışı tamamen bir" açıklamasıyla programın sistemini savundu..