Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya ile birlikte maça çıktı

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya ile birlikte maça çıktı

Survivor All Star'da Acun Medya ile yarışmacılar arasında oynanan voleybol maçı nefes kesti. Müthiş mücadelenin kazananı yine değişmedi.

Survivor All Star'da dün akşam "voleybol maçı", "anlat bakalım" ve "bil bakalım" oyunu heyecanı yaşandı.

Yarışmacılar ilk olarak “bil bakalım”da karşılaştı.

Sorulan soruların yanıtlarını tahmin etmeye çalışan yarışmacılar elinden geleni yaparken gönüllüler takımı üstün geldi.

NEFES KESEN MAÇ

Eğlenceli anların yaşandığı “anlat bakalım” oyununun da kazananı gönüllüler oldu.

Gecenin en heyecanlı oyunu ise voleybol maçı oldu.

Karşılaşma Acun Medya ve Survivor All Star takımları arasında oynandı.

Acun Ilıcalı sevgilisi ile birlikte maça çıktı VİDEO

SEVGİLİSİ DE TAKIMDA YER ALDI

Acun Medya'da Acun Ilıcalı, İrem Kanan, Ilıcalı’nın sevgilisi Çağla Altunkaya ve geçen yılın yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu yer aldı.

All Star takımında ise Nisa, Ayşe, Evrim, Gizem ve Anıl sahaya çıktı.

SONLARA DOĞRU ATAK GELDİ

İki takım arasında oynanan voleybol maçı öncesi kazanan takımın kuru meyve ve kuru yemiş tabağı alacağı açıklandı.

Skor başa baş giderken, oyunun sonlarına doğru da Acun Medya ekibinden atak geldi.

ACUN’U DESTEKLEYEN YAŞADI

Maçın sonunda oyunun kazananı 3-1 Acun Medya takımı oldu.

Acun Medya'yı destekleyen yarışmacılar da ödülden faydalanma şansı elde etti.