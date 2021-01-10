Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e havalı bir giriş yaptı

Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e havalı bir giriş yaptı

Survivor 2021 adasına girişiyle dikkat çeken Acun Ilıcalı, bindiği motor ve köpek balığı şeklindeki deniz aracıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sevenlerinin yakından takip ettiği Survivor programı, 2021 yılında da ekranlara çıkıyor.

Ünlüler ve Gönüllüler olmak üzere iki grubun yarıştığı Survivor 2021'e her yıl farklı bir giriş yapan Acun Ilıcalı, bu yıla da damgasını vurdu.

Bir rutin haline gelen bu durum yine sosyal medyanın medyanın gündeminde yer aldı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e havalı bir giriş yaptı VİDEO



DENİZALTI İLE GİRİŞ YAPTI

Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışmacıların yanına giderken kişisel denizaltı aracı olarak da bilinen Seabreacher kullandı.

Şekli itibariyle köpek balığı ve yunusu andıran bu alet, 5 metreden fazla uzunluğa ve 1 metre genişliğe sahip bir araç.

TÜRK ÜRETİMİ MOTOR

Su altında ve su üzerinde ilerleyebilen aracıyla Survivor'ın ilk bölümünde dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın kullandığı motorun markası ise TT'dir.

TT, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk üretilen motorsiklet markasıdır.