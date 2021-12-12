Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 kadrosunu açıkladı! İşte Survivor All Star 2022 yarışmacıları

Acun Ilıcalı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla merakla beklenen Survivor All Star kadrosunu açıkladı. İşte 2022 Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler takımı...

Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu, yarışmanın müdavimleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Bu yıl All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022'de, önceki sezonlarda ter döken ve yarıştıkları döneme damga vuran birbirinden iddialı yarışmacılar yer alacak.

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının final yapmasının ardından TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022 All Star kadrosu bugün belli oldu.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu Survivor Türkiye'nin yeni sezonunda yarışacak isimleri kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ünlüler takımında mücade edecek yarışmacıları açıklayan ünlü medya patronu, yaptığı paylaşıma, "İşte Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notunu düştü.

İŞTE SURVİVOR ALL STAR ÜNLÜLER TAKIMI

İŞTE SURVİVOR ALL STAR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor All Star'da gönüllüler takımı da belli oldu. Gönüllüler takımındaki isimler şu şekilde: Ogeday, Anıl, Hikmet, Ardahan, Berkan, Yasin, Gökhan, Gizem, Berna, Sude, Seda, Evrim, Nisa...