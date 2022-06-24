Acun Ilıcalı, Survivor'ın final tarihini açıkladı

Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star'ın finalinin 30 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

7 aylık Survivor 2022 All Star serüveni sona eriyor.

Ekranların en çok sevilen ve izlenen programlarından biri olan Survivor finale gidiyor.

Final tarihini programın yapımcısı Acun Ilıcalı, adada kalan son yarışmacılarla yaptığı Instagram yayını iel duyurdu.

Final 30 Haziran'da

Yayınlanan son bölümünde, konseyin ardından Instagram'da yarışmacılarla canlı yayın yapan Ilıcalı, Survivor All Star 2022'nin finallinin 30 Haziran Perşembe günü yayınlanacağını söyledi.

Survivor'da şampiyonluk için yarışan Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasından 2 finalist çıkacak.

İstanbul'da düzenlenecek büyük finalde sona kalan iki isim canlı yayında SMS oylamasına çıkacak.

Final Tv8'den canlı yayınlanacak.