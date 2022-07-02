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    Acun Ilıcalı, Survivor’ın SMS sıralamasını paylaştı

    TV8’in büyük izleyici kitlesine sahip olan yarışma programı Survivor All Star, şimdi de şaibe iddiaları gündeme geldi. Acun Ilıcalı da SMS sıralamasını paylaşarak iddiaları yanıtladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 13:48
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    Acun Ilıcalı, Survivor’ın SMS sıralamasını paylaştı

    Survivor All Star, final yaptı ama hala çok konuşuluyor…

    Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluk kupasını kaldırdığı yarışma reytinglerde zirveye yerleşirken, sonuçların şaibeli olduğu iddia edildi.

    ‘Oğlumun emekleri çalındı’

    İddialara öncülük eden Batuhan Karacakaya’nın annesi Gülhayat Karacakaya oldu.

    Oğlunun emeklerinin çalındığını öne süren anneye, sosyal medyadan da destek yağdı.

    Acun Ilıcalı, Survivor’ın SMS sıralamasını paylaştı #1

    “Namusumuza dil uzatanı affetmem”

    Finalin yapıldığı gece canlı yayına çıkan programın yapımcısı Acun Ilıcalı, bu iddialara çok sert tepki verdi.

    Gülhayat Karacakaya’ya cevap veren Ilıcalı, “Emeğimizi töhmet altında bırakmasına izin vermem. Daha önce böyle saçma iddialar eden bir kadını da dava ettim çatır çatır da kazandım. Namusumuza dil uzatanı affetmem. Bu kadar kişinin emeğini dil uzatılmasına izin vermem.” dedi.

    Acun Ilıcalı, Survivor’ın SMS sıralamasını paylaştı #2

    SMS sıralaması

    Bununla da yetinmeyen Ilıcalı, son haftalardaki SMS sıralamasını Instagram hesabından paylaştı.

    Sıralamaya göre, Nisa Bölükbaşı’nın en yakın rakibinin iki katı oy aldığı görüldü.

    İşte o sıralama:

    Acun Ilıcalı, Survivor’ın SMS sıralamasını paylaştı #3


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