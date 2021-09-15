Acun Ilıcalı ve Güntekin Onay arasında 'Exxen' tartışması: Ateş püskürdü

Acun Ilıcalı ve Güntekin Onay'ın arasında "Exxen" nedeniyle tartışma çıktı. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Ben senin kurumun hakkında tweet atıyor muyum? Güntekin Onay'a ciddi derecede bozuldum" dedi.

Acun Ilıcalı dün Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı ve birçok konuda net açıklamalar yaptı.

Ilıcalı yaptığı açıklamalarda Güntekin Onay'ın attığı, "Exxen'e üye olabilmek için 1.5 saattir uğraşıyorum.

Web sitesinden başaramadım. 9300'e mesaj attım. Ücret ödendi, bu kez şifre gelmedi.

19:45 maçlarına yetişemedim. 22:00 için umudum devam ediyor." tweeti'ne ilişkin konuşmayı ihmal etmedi.

Ilıcalı yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanırken, "Güntekin Onay'a ciddi derecede bozuldum." dedi.

Onay ise bu açıklamaların ardından Twitter hesabından, konuya dair yeni bir tweet daha attı.

"SEVDİĞİM İNSANLAR BÖYLE YAPINCA ÜZÜLÜYORUM"

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Güntekin Onay'a ciddi derecede bozuldum. Ben senin kurumun hakkında tweet atıyor muyum? Hiç mi bir yerde arıza olmuyor.

Kusura bakma Güntekin, çalıştığın kurum bir platform. Orada bir arıza olsa ben takipçilerime tweet atarak anons etmiyorum. Sevdiğim insanlar böyle yapınca üzülüyorum."





GÜNTEKİN ONAY'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Güntekin Onay yaptığı açıklamada, "Girişimciliği, projeleri ve başarılarıyla gurur duyduğum değerli dostum Acun Ilıcal'nın Exxen ile ilgili yaşanan teknik sorunumu kişisel algılamasına şaşırdım.

Bu kadar emek ve büyük yatırım var. Farkındalık olsun, bunlar yaşanmasın. Arkadaşlar aradı, sağ olsunlar. Halloldu." ifadelerine yer verdi.