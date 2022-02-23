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    Acun Ilıcalı, Yasin'le Hikmet'in aldığı cezayı açıkladı

    Survivor All Star'ın önceki gün yayınlanan ada konseyinden sonra kavga eden Yasin ve Hikmet'in cezası belli oldu. Buna göre Yasin'e 6, Hikmet'e ise 2 ödül oyunundan men cezası verildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 10:52
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    Acun Ilıcalı, Yasin'le Hikmet'in aldığı cezayı açıkladı

    Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sonrasındaki ada konseyinde herkesi şaşırtan bir kavga yaşandı.

    Hikmet'in kendisine iftira attığını söyleyen Yasin, ada konseyi çekimlerinin bitmesinin ardından ise sinirlerine hakim olamadı.

    ACUN, YASİN VE HİKMET'İN CEZALARINI AÇIKLADI

    Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin ortalığı karıştırdı. Sözlü ve fiziki şiddet uygulayan Yasin'i sakinleştirmek için yarışmacıların yanı sıra çekim ekibi de olaya müdahale etti.

    Survivor'ın yeni bölümünde ise Acun Ilıcalı, acil durum konseyini topladı.

    Acun Ilıcalı, Yasin'le Hikmet'in aldığı cezayı açıkladı ViDEO

    YASİN'E 6 ÖDÜL OYUNUNDAN MEN

    Survivor Yasin'in, Hikmet'e saldırması sonrası aldığı ceza 6 ödül oyunundan men edilmesi oldu.

    Ilıcalı'nın, bir kez daha tekrar edilmesi halinde All Star 2022'den diskalifiye edileceğini açıklamasının ardından Yasin de yarışmada mücadele edeceğini ve kendi isteğiyle bırakmayacağını söyledi.

    Acun Ilıcalı, Yasin le Hikmet in aldığı cezayı açıkladı #1

    HİKMET'E DE 2 ÖDÜLDEN MEN CEZASI

    Öte yandan Hikmet Tuğsuz da ceza aldı.

    Yasin Obuz ile kavga eden Hikmet'in cezası ise 2 ödül oyunundan men cezası oldu.

    Acun Ilıcalı, Yasin le Hikmet in aldığı cezayı açıkladı #2

    Acun Ilıcalı, Yasin le Hikmet in aldığı cezayı açıkladı #3

    Acun Ilıcalı, Yasin le Hikmet in aldığı cezayı açıkladı #4


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