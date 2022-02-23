Survivor All Star'ın önceki gün yayınlanan ada konseyinden sonra kavga eden Yasin ve Hikmet'in cezası belli oldu. Buna göre Yasin'e 6, Hikmet'e ise 2 ödül oyunundan men cezası verildi.

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sonrasındaki ada konseyinde herkesi şaşırtan bir kavga yaşandı.

Hikmet'in kendisine iftira attığını söyleyen Yasin, ada konseyi çekimlerinin bitmesinin ardından ise sinirlerine hakim olamadı.

ACUN, YASİN VE HİKMET'İN CEZALARINI AÇIKLADI

Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin ortalığı karıştırdı. Sözlü ve fiziki şiddet uygulayan Yasin'i sakinleştirmek için yarışmacıların yanı sıra çekim ekibi de olaya müdahale etti.

Survivor'ın yeni bölümünde ise Acun Ilıcalı, acil durum konseyini topladı.

Acun Ilıcalı, Yasin'le Hikmet'in aldığı cezayı açıkladı ViDEO

YASİN'E 6 ÖDÜL OYUNUNDAN MEN

Survivor Yasin'in, Hikmet'e saldırması sonrası aldığı ceza 6 ödül oyunundan men edilmesi oldu.

Ilıcalı'nın, bir kez daha tekrar edilmesi halinde All Star 2022'den diskalifiye edileceğini açıklamasının ardından Yasin de yarışmada mücadele edeceğini ve kendi isteğiyle bırakmayacağını söyledi.

HİKMET'E DE 2 ÖDÜLDEN MEN CEZASI

Öte yandan Hikmet Tuğsuz da ceza aldı.

Yasin Obuz ile kavga eden Hikmet'in cezası ise 2 ödül oyunundan men cezası oldu.