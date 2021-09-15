Acun Ilıcalı yeniden evlenecek mi? Yeşil ışık yaktı!

Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik planı olup olmadığı sorulan Acun Ilıcalı, düşüncelerini açıkladı.

TV8 ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Sorulara içtenlikle yanıt veren Acun Ilıcalı'ya yeniden evlenmeyi düşünüp düşünmediği soruldu.

Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın, "Uzun zamandır Çağla Altunkaya ile birliktesiniz. Allah mesut etsin. Yeniden evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusunu kendisine yöneltmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

ACUN'DAN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Bu işlerin kısmet olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Yeniden evlenirim ya da evlenmem diyemem ama tabii ki çok iyi bir ilişkim var. Beni mutlu ediyor. Sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada." diyerek sevgilisine övgüler yağdırmayı ihmal etmedi.

"AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ"

Aynı dili konuştuklarından bahseden Ilıcalı, "Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni." şeklinde konuştu.