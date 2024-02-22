Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! Sosyal medya bu olayı konuşuyor... Acun Ilıcalı son davranışı ile sosyal medyada gündeme oturdu. Ilıcalı sosyal medyada Survivor izlerken görüntülerini paylaşan 4 kişiyi Dominik'e davet etti.

ensonhaber.com

Bir grup arkadaş Survivor izlerken çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşarak Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekti.

Survivor izleyen dört arkadaş o anları "Acun abi benden daha heyecanlı izleyicin varsa kapışmak isterim" notuyla internette paylaştı.

Bu paylaşımı gören Acun Ilıcalı dört arkadaşı Dominik'e davet etti.

Acun Ilıcalı bu paylaşımı alıntılayarak "Eğer zamanınız uygun olursa dördünüzü de Dominik’e davet ediyorum" dedi.

Olayın sosyal medyada kısa sürede gündem olmasının ardından videoyu paylaşan kullanıcı "Geliyoruz" diyerek Dominik'e gideceklerini açıkladı.

İşte o paylaşım...

Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.