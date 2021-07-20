Acun Ilıcalı'dan futbolseverlere müjde: 'Maçlarda büyük delilik yapacağım!'

TV8 ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, UEFA maçlarının yayınları hakkında konuştu. UEFA maçlarının fiyatı hakkında da açıklama yapan Ilıcalı, futbol severlere müjde verdi.

Medya patronu Acun Ilıcalı, kendisi hakkında merak edilenlerle ilgili olarak Hürriyet Gazetesi'nden Orkun Ün’e özel bir röportaj verdi.

Özel hayatından Survivor yarışmasına kadar birçok konunun konuşulduğu röportajda ünlü iş insanı bombayı patlattı.

1 Ocak 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan Exxen platformuyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, Exxen platformunda yayınlanacak UEFA maçlarının fiyatı hakkında da bilgi verdi.

''BÜYÜK DELİLİK YAPACAĞIM''

1 milyon aboneye dayandıklarını belirten Ilıcalı, UEFA maçlarının artık Exxen'de yayınlanacağının hatırlatılması üzerine, futbol severleri maç fiyatları hakkında bilgilendirdi.

"Maçlarda büyük delilik yapacağım. Bize futbol maçlarının maliyeti yıllık 30 milyon Euro’dan fazla olacak. Fiyatları çok uygun yaparak herkesin Exxen seyretmesini sağlayacağım" diyen Ilıcalı, "Patron çıldırdı" yorumuna karşılık olarak şunları kaydetti:

"Aynen... Aylık 25 TL’den başlayan fiyatlarla maç seyredilebilecek. Çok kazandığım zaman değil, daha çok insan seyrettiği zaman mutlu olan biriyim."

Ilıcalı, daha önce katıldığı televizyon programlarında da her kesimden insanın rahatça erişebilmesi için uygun fiyat politikası izleyeceklerini dile getirmişti.

"MESUT ÖZİL KONUSUNDA RİSK ALDIM"

Mesut Özil'in Fenerbahçe transferindeki katkısını anlatan Acun Ilıcalı, şunları söyledi:

"Fenerbahçeli taraftarların bir rüyası vardı. O da Mesut’un Fenerbahçe’ye gelmesi. Başkanımız bu konuda büyük çaba harcadı. Ben de Mesut’la olan dostluğumu kullandım ve o bu Mesut üzerinde ikna edici oldu. Çocukluğundan beri koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır Mesut. Çok ciddi teklifler varken güvenip Türkiye’ye geldi. Ben başka takım taraftarlarının bu olaya tepki göstereceğini zannetmiyorum. Benim Fenerbahçe’ye desteğim diğer takım taraftarlarına da örnek olmalı. Ben çılgın bir Fenerbahçeliyim, evet. Takımım için elimden gelen her şeyi yaparım, evet. Ama karşı takımlara olan saygım ve onlara karşı olan takdirim hiçbir zaman azalmadı, azalmayacak."