Acun Ilıcalı'dan herkesi yasa boğan açıklama! 2 isim Survivor'a devam edemeyecek Acun Ilıcalı, Gizem Memiç ve Yağmur Banda'nın yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceklerini açıkladı.

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024'te heyecan devam ediyor.

Son dönemde sık sık gündemde yer alan Survivor'da dün akşam bir ada konseyi gerçekleştirildi.

Acun Ilıcalı ada konseyinde yaptığı bir açıklama ile tüm yarışmacıları adeta yasa boğdu.

Acun Ilıcalı sakatlıklarından dolayı bir süredir yarışamayan Gizem Memiç ve Yağmur Banda'nın yarışmadaki gelecekleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Survivor'a devam edemeyecekler

Acun Ilıcalı, Gizem Memiç ve Yağmur Banda'nın sakatlıklarından dolayı yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.

Acun Ilıcalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Gizem Memiç Survivor All Star'a devam edemeyecek. Maalesef dizindeki hasar beklediğimizden ve tahmin ettiğimizden de çok. Ve son ana kadar acaba dememize rağmen gelen kesin rapor Survivor'da Gizem'in yarışamayacağı yönünde. Kırmızı takım için tabii ki bir kayıp çok istekli bir yarışmacıydı, hatta şu sözünü de unutmayacağım Survivor'da benim kadar burada kalmak isteyen kimse yok diyordu."

Acun Ilıcalı, Yağmur Banda için yaptığı açıklamada ise "MR incelemesinde bileğinde kırık oluştuğu ortaya çıktı ve bu da maalesef Survivor için bir kayıp daha demek sevgili Yağmur'da Survivor'a devam edemeyecek" dedi.