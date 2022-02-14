Acun Ilıcalı'dan iki yarışmacıya sert uyarı

İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllülerin gerginliği, konseye yansıdı. Atakan ile Yunus Emre, Acun Ilıcalı’yı adeta çıldırttı.

Survivor All Star, tüm heyecanı ile devam ediyor.

Yarışmacılar dokunulmazlık mücadelesi için yeniden karşı karşıya geldi.

Kaybeden, önceki gün olduğu gibi yine Gönüllüler oldu.

ADA KONSEYİ’NDE GERİLİM

Bir aday çıkarmak zorunda kalan Gönüllüler, Ada Konseyi’nde de gerilim yaşadı.

Başrolde Hikmet, Yasin, Ardahan, Yunus Emre ve Atakan vardı.

İsim yazılmadan önce 3 oyun üst üste kaybeden Gönüllülere söz veren Acun Ilıcalı, ilk önce Hikmet’i dinledi.

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“BANA GELENE KADAR…”

Hikmet konseyde, “Sürgün gerçekten benim için zor bir yer değil. Benim yarışmam, ada hayatım da iyi giderken benim 5 kez ismimin çıkması... Survivor'ın ikinci ayındayız. 5-6 tane arkadaşın 'kararsız kaldık demeleri...' Bana gelene kadar birkaç tane daha arkadaşım olduğunu düşünüyorum. Gökhan ile tartıştım, Gökhan 'seni yazacağım' dedi. Yunus Emre ile o gün tartıştık. Atakan niye yazdı? Ben dedim ki 'gruplaşma olduğunu düşünüyorum sen de o gruba dahil misin?' dedim.” açıklamasında bulunarak önceki gün neden isminin 5 kez yazıldığına dair fikirlerini aktardı.

“ATAKAN BENİMLE YARIŞAMAZ”

Daha sonra Atakan araya girerek, “ikinci seçeneği de söyle” demesinin ardından Hikmet, “Atakan buraya gelmeden önce, karşı takıma gideceğini düşündüm. Ben Atakan'ı seçtiğim zaman, Atakan benimle yarışamaz psikolojisi bozulur' dedim.” ifadelerini kullandı.

“SEN ÇOK KARAKTERSİZ BİR ADAMSIN”

Atakan, “Küfretmedin değil mi?” diye sordu.

Atakan daha sonra, “Bırak bu işleri, sen çok karaktersiz bir adamsın. Yaptıkların ile söylediklerin bir olsun.” dedi.

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Acun Ilıcalı, bu sözlerin ardından Atakan'a müdahale etti…

Ilıcalı, “Atakan sen bu kelimeleri nasıl kullanabiliyorsun burada? Yarışmacıya sen niye hakaret ettin? Sana net bir şekilde söylüyorum. Bir kez daha konseyde bu tarzda bir konuşma yaparsan yüzde 100 yaptırım yapacağız. Medeni bir şekilde konuşamıyorsanız, bu cümlelerin yeri burası değil haberiniz olsun.” diyerek sert uyarıda bulundu.

“SEN TAM BİR AYISIN”

Önceki gün yapılan konseyde Yunus Emre’nin, Hikmet için “Kaplanlar nazik yırtıcılardır, ben mesela çok nazik yırtarım. Şaka bir yana avlarını önce dişileriyle, sonra çocuklarıyla paylaşır en son kendileri yerler. Bu özellikleri beni benden alıyor. O yüzden ben kaplanları çok seviyorum. Ama sen tam bir ayısın. Adını yazasım bile gelmiyor.” ifadelerini hatırlatan Acun Ilıcalı, “Pişman değilim” cevabı üzerine adeta çılgına döndü.

“SEN NE DİYORSUN?”

Yunus Emre’nin “Ayı da bir hayvan, kaplan da” demesi üzerine araya giren Ilıcalı, “Medeni bir şekilde konuşman lazım oy kullanırken. Sen ne diyorsun? Bırak bize muhakeme yapma. Sen galiba kelime ve cümlelerde kendini tutabileceksin gibi gelmemeye başladı bana. Burası arkadaşlar oy kullanma yeri. Hakaret yeri değildir.” açıklamasında bulundu.

Öte yandan ikinci eleme adayı Atakan oldu.