Acun Ilıcalı'dan şaşırtan sürpriz! Survivor All Star kadrosuna 'iki kardeş' geliyor

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star hakkında ortaya atılan iddia, programın takipçilerini şaşırttı. Acun Ilıcalı'nın, Survivor All Star kadrosuna iki kardeşi dahil ettiği öne sürüldü.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star, uzun bir süredir yapılmıyordu.

Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star için hazırlık çalışmalarına başlandığını açıklamasının ardından herkes 2022 Survivor All Star yarışmasında olacak isimleri araştırmaya başladı.

Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun kadroya dahil olduğu haberi, magazin gündemine gelirken eski yarışmacılardan Sercan Yıldırım ve Merve Aydın da Dominik'te olacağını duyurdu.

Öte yandan Poyraz ve Turabi'nin de All Star'a katılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

İKİ KARDEŞ SURVİVOR ALL STAR KADROSUNDA

MasterChef yarışmasının bitiminin ardından yayına başlayacak olan Survivor All Star 2022 ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Büyük bir merakla beklenen Survivor All Star yarışmasında, iki kardeşin birlikte yarışacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Survivor yarışmasında farklı sezonlarda yarışan Sema Aydemir ve kardeşi Seda Ocak'ın All Star kadrosunda yer alacağı öne sürüldü. İki kız kardeşin farklı takımlarda yer alması bekleniyor.

Ancak söz konusu iddialara ilişkin Acun Ilıcalı'dan ya da Sema ve Seda kardeşlerden resmi bir açıklama gelmedi.