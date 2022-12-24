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    Acun Ilıcalı'dan Survivor 2023 kadrosuna bomba isim duyurusu! 6 fenomen isim daha kadroda

    Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının 2023 sezonunda yarışacak 6 fenomen ismi duyurdu. Ilıcalı, son olarak 3 kadın yarışmacıyı da açıklamıştı.
    • 24.12.2022 - 13:54
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    Acun Ilıcalı'dan Survivor 2023 kadrosuna bomba isim duyurusu! 6 fenomen isim daha kadroda

    TV8'in sevilen yarışması Survivor 2023 heyecanla bekleniyor. Yeni senede ekrana gelecek olan yarışmanın ilgiyle takip edilen yarışmacıları belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden kadroya dahil olan ünlü isimleri tek tek açıkladı. Ilıcalı bu sefer kadroda mücadele edecek 6 sosyal medya fenomeninin ismini takipçilerle paylaştı.

    Acun Ilıcalı'dan Survivor 2023 için bomba isim duyurusu!

    2020 senesinde Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan Exatlon Challenge yarışmasında yarıştığı bilinen Alper Rende Survivor 2023'ün kadrosuna katıldı. Kadroda ayrıca Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan gibi isimler de alacak.

    Acun Ilıcalı dan Survivor 2023 kadrosuna bomba isim duyurusu! 6 fenomen isim daha kadroda #1

    "Hepsine başarılar dilerim"

    Ilıcalı, Instagram hesabı üzerinden yarışacak isimleri paylaşarak "Kadroya dahil oldular, hepsine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

    Survivor 2023 kadrosunda başka kimler var?

    Survivor 2023'ün kadrosunda bu isimler dışında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman gibi isimler yer alıyor.


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