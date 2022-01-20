Acun Ilıcalı'nın eski baldızı bir zamanlar 95 kiloydu! Kübra Açıl'ın eski hali inanılmaz...

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın kardeşi Kübra Açıl, Survivor Panorama adlı programı sunacak. Yaşanan bu gelişme üzerine, Açıl'ın hayatı ve eski hali gündeme getirildi.

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl, “Survivor Panorama” adlı programda moderatör oldu.

Acun Ilıcalı'nın aldığı bu karar sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken, bazıları beğendi bazıları beğenmedi.

Şeyma Subaşı'nın ablası sunuculuk dışında da Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ile tatile çıkmış ve yaz aylarında bu konu bir hayli tartışılmıştı.

Uzun zamandır tartışılan bir diğer konu sunuculuk olurken, Kübra Açıl'a dair detaylar gündeme getirildi ve kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Açıl'ın hayatını araştırılanlar, eski ve kilolu zamanlarına ait kareleri görünce şaşkınlık yaşadı.

Bir dönem 95 kilo olan Kübra Açıl, hırs yaptı ve zayıfladıktan sonra hayatına pilates eğitmeni olarak devam etti.

ESKİ VE YENİ KÜBRA

Değişimi ile gündem olan Kübra Açıl, bir dönem oldukça kiloluymuş. Yıllar içinde hem kilo hem de yüz olarak değişen Açıl, sosyal medya kullanıcılarını bir hayli şaşırttı.

Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olan Açıl'ın eski halini görenler, "Ne kadar değişmişsin. Azmin sonu" gibi yorumlar yapıyor.

"AYNAYA BAKINCA YAKIŞTIRAMADIM"

Şeyma Subaşı’nın pilates eğitmeni ablası Kübra Açıl, Outdoor&Fitness adlı dergiye röportaj vermiş ve şunları söylemişti;

Aynaya bakınca gördüğümü kendime yakıştıramadım. Kendime hakaret ediyormuş, kendimi cezalandırıyormuşum gibiydi.

Herkese şunu söylüyorum, ‘Sen bunu hak ediyor musun? Aynada bir kendine bak önce. Mutlu musun? Mutluysan tamam ama bence hiçbir kadın aslında mutlu değildir, buna sığınarak kendini kandırıyordur.'

Daha iyi yerlere geleceğim, bundan eminim. Yurt dışına açılmak istiyorum."





"ŞEYMA İLE BERABER SPOR YAPIYORUZ"

Şeyma sporu çok sever. Bazen birlikte yapıyoruz. Ama akrabayla spor yapmak çok zor. Üyeye daha kibar davranıyorsun ama aileden biri gelince ‘Yapsana!’ falan diyorsun, daha sert oluyorsun.

Ayrıca Nişantaşı’na gelmesi zor oluyor. Ama benim adıma çok mutlu, ‘Seninle gurur duyuyorum’ diye mesaj atıyor."