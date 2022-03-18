Acun Ilıcalı'nın eski baldızı vücudunu saran sımsıkı taytıyla şov yaptı! Şeyma'nın kıskanacağı kareler

Acun Ilıcalı'nın eski baldızı Kübra Açıl, fit vücudu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Şeyma Subaşı ile benzetilen Açıl, spor tarzıyla sosyal medyanın beğenilen isimlerinin başında geliyor.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından, Kübra Açıl'ın Survivor Panorama'yı sunması eleştirilmişti.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi ile görüşmeye devam eden Açıl, tüm eleştirilere rağmen programı sunmaya başladı.

İki çocuk annesi olan ve bir dönem kilolu olduğu bilinen Kübra Açıl, şimdilerde kusursuz fiziği ile beğenileri topluyor.

İki çocuk annesi olmasına rağmen spora düşkün olduğu bilinen Açıl, paylaştığı karelerle bunu ortaya koyuyor.

Açıl'ın birbirinden güzel karelerine ise "Şeyma görse kıskanır" tarzında binlerce yorum ve beğeni geliyor.

Abla-kardeş olarak yakın oldukları bilinen Şeyma ve Kübra Açıl, birbirilerine olan benzerlikleriyle takipçilerinin dikkatini çekiyor.

KÜBRA AÇIL'DAN FİZİK ŞOV

Kariyerinde daha önce "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor" ekiplerinde görev alan Kübra Açıl, hamileliği döneminde 95 kiloya kadar çıkmıştı.

Futbolcu Merthan Açıl ile evli olduğu bilinen Kübra Açıl, daha sonra hızla kilo verdi ve sporu hiç bırakmadı.

Plates yapan ve sunuculuğa başladıktan sonra imaj yenileyen Açıl, son zamanlarda iyice konuşulmaya başlandı.

Giydiği spor taytları ile fizik şov yapan Açıl'a gelen yorumlar ise Şeyma'yı kıskandıracak cinsten...