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    • Acun Ilıcalı'nın gözdesi Çağla'nın mesleğini duyan kulaklarına inanmadı! 'Sahiden bunu beklemiyorduk..'

    Acun Ilıcalı'nın gözdesi Çağla'nın mesleğini duyan kulaklarına inanmadı! 'Sahiden bunu beklemiyorduk..'

    Acun Ilıcalı'nın yanından ayırmadığı sevgilisi Çağla Altunkaya, mezun olduğu bölümle herkesi şaşırttı. Altunkaya'nın mesleğini duyanlar, "Bu kadarını beklemiyorduk" tarzında yorumlar yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 22:23
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 22:39
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    Acun Ilıcalı'nın gözdesi Çağla'nın mesleğini duyan kulaklarına inanmadı! 'Sahiden bunu beklemiyorduk..'

    Uzun yıllar Şeyma Subaşı ile birlikte olan ve ardından evlenen Acun Ilıcalı, ani bir kararla boşandı ve kızı Melisa'yı yanına aldı.

    Kızı Melisa'nın velayet davasını alan ve onun İstanbul'da okul hayatına devam etmesini isteyen Ilıcalı'nın yalnızlığı ise kısa sürdü.

    Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, mutlu olduğunu her fırsatta dile getirmeye başladı.

    Çağla Altunkaya ise Ilıcalı'yı yalnız bırakmadı ve O Ses Türkiye ile Survivor gibi programlarda sık sık kameralara yansıdı.

    Geçtiğimiz günlerde estetiksiz haliyle bir hayli konuşulan Altunkaya'nın hayatı mercek altına alındı.

    Çağla Altunkaya'nın hayatına dair detayları inceleyenler, mezun olduğu okulu öğrenince şoke oldu.

    ÇAĞLA ALTIUNKAYA'NIN MESLEĞİ..

    23 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya hemşirelik mezunu çıktı. 1999 yılında Yalova’da dünyaya gelen Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer aldı.

    Anne, baba ve iki kız kardeşiyle birlikte birlikte Yalova’da yaşayan olan Altunkaya, sık sık Miami ve Dominik Cumhuriyeti ziyaretlerinde bulunuyor.

    Acun Ilıcalı nın gözdesi Çağla nın mesleğini duyan kulaklarına inanmadı! Sahiden bunu beklemiyorduk.. #1

    Acun Ilıcalı'yı yalnız bırakmayan Altunkaya, sosyal medyasını ise sadece tanıdığı kişilere açık olarak kullanıyor.

    Acun Ilıcalı nın gözdesi Çağla nın mesleğini duyan kulaklarına inanmadı! Sahiden bunu beklemiyorduk.. #2


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