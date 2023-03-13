Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu! "Bin tane Şeyma'yı cebinden çıkarırsın" 3 kez evlenen Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ, güzelliğiyle gündem oldu. Sosyal medyaya düşen kareleri ile herkesin beğenisini toplayan Başbuğ'a "Bin tane Şeyma'yı cebinden çıkarırsın" yorumları peş peşe geldi.

29 Mayıs 1969 yılında Edirne'de dünyaya gelen Acun Ilıcalı, spor muhabirliğinden medya patronluğuna yükseldi.

AcunMedya ve Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmedi.

Var Mısın Yok Musun yarışmasından sonra Şeyma Subaşı ile yolları keşisen Ilıcalı, o dönem Zeynep Yılmaz ile evliydi.

Zeynep Yılmaz'dan Leyla ve Yasemin adında iki kızı olan Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan ise Melisa adında bir kız çocuğuna sahip oldu.

Şeyma Subaşı ile 2017 yılında yaptıkları görkemli bir düğünle evlenen Ilıcalı, 2018 yılında ise boşandı.

Bu boşanmanın ardından Çağla Altunkaya ile birlikte olan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ gündem oldu.

1989 yılında Seda Başbuğ ile evlenen ve bu evlilikten Banu adında bir kızı olan Ilıcalı'nın eski eşine yorum yağdı.

Seda Başbuğ'un güzelliği olay oldu

1989 yılında Seda Başbuğ ile evlenen Acun Ilıcalı'nın bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya geldi.

Kızının doğumundan on ay sonra anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, 1993 yılında ilk eşinden boşandı.

Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ, güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu. "Bin tane Şeyma'yı cebinden çıkarır" yorumları alan Başbuğ, medyadan uzak bir hayat sürüyor.