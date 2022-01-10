Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'un hayran bırakan güzelliği! Ayrılık hikayeleri film gibi...

1988-1993 tarihleri arasında Acun Ilıcalı ile evli olan Seda Başbuğ, güzelliğiyle gündeme geldi. Şu sıralar torunu Begüm'le vakit geçiren ve basından uzak duran Başbuğ, güzelliği ile gençleri solladı.

Yaptığı televizyon programları ile adından söz ettiren Acun Ilıcalı, aşk hayatıyla ise gündemden düşmüyor.

Bir dönem Şeyma Subaşı ile evlenen ve kısa bir süre sonra ayrılan Ilıcalı, şu sıralar Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte.

4 kızı olan ve kızlarını ihmal etmeyen televizyoncu, 1988-1993 tarihleri arasında Seda Başbuğ ile evlendi.

Çiftin bu evliliğinden Banu adında bir kızları olurken, Seda Başbuğ yıllarca magazin dünyasından uzak durdu.

Kızı Banu Ilıcalı'nın düğününde ortaya çıkan ve güzelliği ile herkesi etkileyen Başbuğ, yıllar sonra torunu ile poz verdi.

Anaokulu işlettiği bilinen ve Acun Ilıcalı ile kısa bir süre evli kalan Seda Başbuğ, güzelliği ile genç kızları geride bıraktı.

SEDA BAŞBUĞ YILLARA MEYDAN OKUYOR

Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak yaşayan eski eşi Seda Başbuğ, boşandıktan sonra uzun yıllar kızı Banu ile TV8'de çalıştı.

Anaokulunu kurduktan sonra TV8'den ayrılan Başbuğ, 2019 yılında iş insanı Orhun Yazıcı ile dünyaevine girdi.

Kızının düğünü ile birlikte gündem olan Başbuğ, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Kızı Banu ile paylaşım yapan ve torununu kucağına alan Seda Başbuğ, güzelliği ile herkesin ilgisini çekiyor.

AYRILIĞI GETİREN KAZA

Acun Ilıcalı'nın "İlk göz ağrım" dediği kızı Banu Ilıcalı, 1990 yılında dünyaya geldi. Ilıcalı doğduktan 10 ay sonra ise oldukça kötü bir kaza yaşandı.

Acun Ilıcalı, anne ve babasını bir trafik kazasında kaybetti. Arabada, Ilıcalı çiftinin kızları Banu vardı ve kazadan 18 kırıkla yaralı bir şekilde kurtuldu. Acun Ilıcalı bu olaydan sonra kızı Banu'ya 'Mucize çocuk' lakabını taktı.

"BUNALIMDAN SONRA SEDA'DAN AYRILDIM"

Acun Ilıcalı anne ve babasını kaybı ile birlikte ilk eşi Seda Başbuğ'dan ayrılma kararını, uzun bir depresyon sürecinin ardından aldığını şu sözlerle anlatmıştı:

Dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Yaşadığım bunalım sonucunda eşim Seda’dan ayrıldım. Ailemi trafik kazasında kaybedip sonrasında ilk eşimden boşanınca bende ipler tamamen koptu...